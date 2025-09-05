Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Herdeiro de Marco Paulo surpreendeu tudo e todos ao fazer a peregrinação até Fátima antes de entrar no 'Big Brother Verão'

Eduardo Ferreira poderá avançar para tribunal devido à herança do cantor Marco Paulo. O tema foi abordado no programa V+ Fama, do V+, desta quinta-feira, 4 de setembro.

«Chegou a hora H para Eduardo Ferreira. O bombeiro, herdeiro de 10 por cento da herança de Marco Paulo, ameaça recorrer à justiça por se sentir injustiçado. Dudu vê cada vez mais distante a hipótese de alcançar um acordo com os restantes herdeiros e responsabiliza Maria de Lurdes Violante, a comadre do cantor», começou por dizer Adriano Silva Martins sobre o ex-concorrente do Big Brother Verão.

Cláudia Jacques, que faz parte do painel de comentadores do formato, revela: «Falei com o Dudu agora, e já noutra ocasião em que tratámos do assunto, antes mesmo de sair esta entrevista, ele deixou claro que, se a situação não se resolvesse amigavelmente, iria avançar judicialmente. Foi o que o Eduardo me disse: 'Cláudia, depois de teres dito no programa, a imprensa ligou-me. Todos me ligaram'. Ele faz sempre questão de esclarecer isto: quando o acusam de procurar protagonismo, responde que nunca foi ele a contactar os jornalistas. 'Nunca procurei, a imprensa é que me procura a mim. Se quisesse protagonismo, seria eu a dar os passos, a procurar, a querer falar'».

«Sobre a herança, é assim que ele me coloca a questão: 'Se tenho a receber 20 e dizem que me dão cinco, eu não vou aceitar. Se tenho direito a 20, não vou aceitar cinco'. Como não aceitou, ficou combinado que, durante o mês de agosto, o Marquinho e o Toni lhe apresentariam uma proposta credível. Agosto passou e, ao que tudo indica, essa proposta não chegou a existir. Se tivesse existido, o advogado dele teria naturalmente informado», concluiu Cláudia Jacques.

