Herdeiro de Marco Paulo entrou no Big Brother Verão e já gerou polémica: as palavras que se tornaram virais

As portas do Big Brother Verão voltaram a abrir-se e Eduardo Ferreira, o famoso e polémico herdeiro de Marco Paulo, é o novo concorrente desta edição.

O bombeiro, de 40 anos, apanhou os colegas de surpresa e as reações foram surpreendentes. Mas houve um momento do novo concorrente que não passou despercebido: é que Dudu, como é carinhosamente tratado, fez questão de mencionar que é herdeiro do famoso cantor, que morreu em outubro do ano passado.

«Toda a gente sabe porque é que eu estou aqui. É porque eu sou o herdeiro do Marco Paulo», disse.

Veja aqui o vídeo do momento:

Fãs do Big Brother não perdoam Eduardo Ferreira: «Tão humilde...»

Os fãs do reality show não deixaram passar este momento em branco e, publicação de Instagram do Big Brother Verão em que o novo concorrente é apresentado, teceram vários comentários. « Tão humilde que a primeira coisa que disse foi dizer que era herdeiro do Marco Paulo 😭», «Bem ao menos ele sabe bem porque está ali!», «Conquistas? “Sou herdeiro do Marco Paulo” 😂», «Quem? Ah,ok "boa noite a minha profissão é ser herdeiro do Marco Paulo!" », «Mais conhecido como herdeiro do Marco Paulo, isso sim! 😂», «Apresente-se ao grupo: sou Herdeiro do Marco Paulo! 😂 Meu deus, que orgulho 🥹», pode ler-se.

Veja tudo aqui:

Herdeiro de Marco Paulo no Big Brother: Recorde o último vídeo que o bombeiro partilhou com o cantor

Eduardo Ferreira, mais conhecido como Dudu, é o novo concorrente do Big Brother Verão e tem uma ligação especial ao cantor Marco Paulo, que morreu em outubro de 2024.

Mas será que se lembra do último vídeo que o bombeiro de 40 anos partilhou com o cantor? Na sua página de Instagram, Eduardo mostra-se no carro a cantar com Marco Paulo.

«Que Privilégio Meu Deus 🙏🙏 Momentos Eternos», escreveu Eduardo Ferreira na legenda da publicação com data de 26 de outubro de 2024, dois dias após a morte do cantor.

Eduardo Ferreira, de 40 anos, está pronto para trocar o quartel pela casa mais vigiada do país! Natural de Oliveira S. Pedro, uma pequena aldeia de Braga, Dudu é bombeiro de profissão e um pai dedicado, uma das conquistas que mais se orgulha na vida.

Define-se como "amigo do amigo", embora reconheça a teimosia como o seu maior defeito.

Com um lema de vida simples “viver o dia a dia”, Dudu entra na casa com uma missão clara: divertir-se, ser genuíno e conquistar os portugueses... mesmo que o seu maior medo, admite, seja precisamente o que possam pensar de si.