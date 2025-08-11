Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas

Ao Minuto

20:07
Conflito explosivo! A discussão que fez tudo virar caos na casa mais vigiada do País - Big Brother
04:21

Conflito explosivo! A discussão que fez tudo virar caos na casa mais vigiada do País

19:59
Desistência em bloco? Provocações e conflitos podem mudar tudo no Big Brother Verão - Big Brother
05:38

Desistência em bloco? Provocações e conflitos podem mudar tudo no Big Brother Verão

19:49
Fim da liderança e confronto: Bruno de Carvalho critica postura de Catarina Miranda - Big Brother
03:50

Fim da liderança e confronto: Bruno de Carvalho critica postura de Catarina Miranda

19:43
Adriano Martins dispara: «Cegos, ciumentos e invejosos do protagonismo do Afonso e da Catarina Miranda» - Big Brother
08:25

Adriano Martins dispara: «Cegos, ciumentos e invejosos do protagonismo do Afonso e da Catarina Miranda»

19:32
Tensão máxima! Fábio Paim deixa aviso a Catarina Miranda: «Ela vai perceber com quem se meteu» - Big Brother
06:26

Tensão máxima! Fábio Paim deixa aviso a Catarina Miranda: «Ela vai perceber com quem se meteu»

19:11
Jéssica Vieira mostra lado implacável: «Só me engana uma vez quem eu deixo» - Big Brother
04:33

Jéssica Vieira mostra lado implacável: «Só me engana uma vez quem eu deixo»

19:06
Já é conhecida a prova semanal e envolve... praia - Big Brother
08:23

Já é conhecida a prova semanal e envolve... praia

18:47
«Não prestas»: Kina explode e é levada ao limite em acesa discussão com Catarina Miranda - Big Brother
01:41

«Não prestas»: Kina explode e é levada ao limite em acesa discussão com Catarina Miranda

18:43
Catarina Miranda não aceita pontuação negativa e responde à altura com farpas afiadas - Big Brother
04:12

Catarina Miranda não aceita pontuação negativa e responde à altura com farpas afiadas

18:27
Catarina Miranda revela ritual «anti-bruxedo» e deixa Afonso Leitão em pânico - Big Brother
03:10

Catarina Miranda revela ritual «anti-bruxedo» e deixa Afonso Leitão em pânico

18:22
Primeiro beijo de Catarina Miranda e Afonso Leitão agita o Última Hora - Big Brother
03:27

Primeiro beijo de Catarina Miranda e Afonso Leitão agita o Última Hora

18:13
Última Hora! Há um concorrente que quer desistir do Big Brother Verão - Big Brother
01:02

Última Hora! Há um concorrente que quer desistir do Big Brother Verão

18:11
Viriato Quintela não poupa Catarina Miranda: «Ontem foi bom para mim e mau para vocês» - Big Brother
06:51

Viriato Quintela não poupa Catarina Miranda: «Ontem foi bom para mim e mau para vocês»

17:14
Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas - Big Brother

Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas

17:14
Farpas e tensão! Afonso e Viriato trocam acusações e Big Brother é forçado a intervir - Big Brother
02:40

Farpas e tensão! Afonso e Viriato trocam acusações e Big Brother é forçado a intervir

17:09
Divisão de tarefas gera faíscas: Catarina Miranda reage a atitude da líder - Big Brother
04:10

Divisão de tarefas gera faíscas: Catarina Miranda reage a atitude da líder

16:56
Guerra sem filtros! Kina ataca Catarina Miranda: “Fecha a boca que está-me a cheirar mal aqui” - Big Brother
02:56

Guerra sem filtros! Kina ataca Catarina Miranda: “Fecha a boca que está-me a cheirar mal aqui”

16:44
Ameaças de morte? Kina acusa Catarina Miranda após troca de farpas explosiva - Big Brother
05:59

Ameaças de morte? Kina acusa Catarina Miranda após troca de farpas explosiva

16:11
Jéssica Vieira desarma tensões com frase marcante: «Toda a gente quer sair daqui erguido» - Big Brother
06:41

Jéssica Vieira desarma tensões com frase marcante: «Toda a gente quer sair daqui erguido»

16:02
Reza ou provocação? De joelhos, Kina surpreende com gesto dirigido a Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
06:16

Reza ou provocação? De joelhos, Kina surpreende com gesto dirigido a Catarina Miranda e Afonso Leitão

15:59
Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes - Big Brother

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

15:31
Catarina Miranda lança farpa explosiva: «Agora toda a gente nesta casa me quer agredir?» - Big Brother
02:47

Catarina Miranda lança farpa explosiva: «Agora toda a gente nesta casa me quer agredir?»

15:22
Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado» - Big Brother
01:15

Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado»

15:08
Farpas na cozinha! Kina ataca Catarina: “És uma cobra venenosa” - Big Brother
04:46

Farpas na cozinha! Kina ataca Catarina: “És uma cobra venenosa”

14:23
A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina - Big Brother
05:47

A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina

Acompanhe ao minuto

Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas

  • Big Brother
  • Hoje às 17:14
Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas - Big Brother

Expulso do «Big Brother Verão» após 20 dias de jogo, Eduardo Ferreira marcou presença no «Dois às 10» para falar sobre a sua experiência e esclarecer as notícias que o ligam a Marco Paulo. Entre esclarecimentos, desmentidos e revelações, o ex-concorrente contou ainda como a sua mulher reagiu à polémica.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Eduardo Ferreira, o oitavo concorrente a ser expulso do «Big Brother Verão», esteve presente no «Dois às 10» para falar da sua passagem pelo reality show após 20 dias intensos dentro da casa mais vigiada do país.

Já fora do jogo, Eduardo abordou em estúdio as notícias que o apontam como herdeiro de Marco Paulo. Contou que ficou em choque quando a advogada confirmou a informação. «Pensei que ele estivesse a brincar», revelou, recordando o momento.

O alegado «romance secreto» ganhou destaque mediático, mas Eduardo fez questão de esclarecer: «Pura amizade». Sublinhou ainda que as críticas e rumores não correspondem à verdade: «Eu dei-lhe o que ninguém lhe deu… felicidade».

Quando questionado pelos apresentadores sobre uma possível relação amorosa com o cantor, respondeu sem hesitar: «Acho que não se apaixonou por mim, nunca falou sobre isso. Nunca. Pura amizade».

A conversa avançou para a reação da esposa de Eduardo às notícias. Cristina questionou o bombeiro de modo a saber como é que o casal lidou com o facto de Eduardo ser apontado como «namorado de Marco Paulo». A resposta foi clara: «Fiquei muito triste com a comunicação social. Não elevaram o nome dele, só queriam esta guerra».

O ex-concorrente garantiu que a relação conjugal permaneceu inabalável: «A minha mulher nunca fez perguntas. Ela convivia com ele. Nunca senti nenhuma dúvida na cabeça da minha mulher, nunca».

Relacionados

Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro
Temas: Eduardo Ferreira Marco Paulo

Notícias

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Hoje às 15:59

Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

Hoje às 15:36

Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Hoje às 13:51

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Hoje às 10:36

O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

Hoje às 10:08

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

Hoje às 08:08
Mais Notícias

Mais Vistos

01:01

O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso

Hoje às 14:11

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

Ontem às 19:11

O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

1 jul, 00:44

Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas

Hoje às 17:14
01:15

Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado»

Hoje às 15:22
Ver Mais

EXCLUSIVOS BB

05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Hoje às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Hoje às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

6 ago, 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Hoje às 15:59

Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

Hoje às 15:36

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Hoje às 15:30

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Hoje às 10:36
03:07

O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira

Hoje às 09:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Hoje às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Emitido comunicado sobre Catarina Miranda: "Só poderá ser recuperada após a sua saída"

Há 3h e 31min

Na piscina, filho de Maria Botelho Moniz vive momento "espetacular" com pessoa única: "75 anos"

Há 3h e 35min

Tudo em pratos limpos! Eduardo Ferreira revela reação da mulher ao escândalo

Hoje às 17:19

"Portugal a arder e um bombeiro no 'Big Brother'": Eduardo Ferreira reage a crítica... e não deixa nada por dizer!

Hoje às 17:04

Herança de milhões? E quantos? Eduardo Ferreira tem algo a dizer sobre o assunto!

Hoje às 16:44
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

Ontem às 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

Ontem às 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

Ontem às 21:49

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

7 ago, 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

7 ago, 14:55
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Ontem às 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

Ontem às 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

Ontem às 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

Ontem às 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 23:38
Ver Mais