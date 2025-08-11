Romance secreto? Esta foi a reação da mulher do herdeiro do Marco Paulo às notícias mais polémicas

Eduardo Ferreira, o oitavo concorrente a ser expulso do «Big Brother Verão», esteve presente no «Dois às 10» para falar da sua passagem pelo reality show após 20 dias intensos dentro da casa mais vigiada do país.

Já fora do jogo, Eduardo abordou em estúdio as notícias que o apontam como herdeiro de Marco Paulo. Contou que ficou em choque quando a advogada confirmou a informação. «Pensei que ele estivesse a brincar», revelou, recordando o momento.

O alegado «romance secreto» ganhou destaque mediático, mas Eduardo fez questão de esclarecer: «Pura amizade». Sublinhou ainda que as críticas e rumores não correspondem à verdade: «Eu dei-lhe o que ninguém lhe deu… felicidade».

Quando questionado pelos apresentadores sobre uma possível relação amorosa com o cantor, respondeu sem hesitar: «Acho que não se apaixonou por mim, nunca falou sobre isso. Nunca. Pura amizade».

A conversa avançou para a reação da esposa de Eduardo às notícias. Cristina questionou o bombeiro de modo a saber como é que o casal lidou com o facto de Eduardo ser apontado como «namorado de Marco Paulo». A resposta foi clara: «Fiquei muito triste com a comunicação social. Não elevaram o nome dele, só queriam esta guerra».

O ex-concorrente garantiu que a relação conjugal permaneceu inabalável: «A minha mulher nunca fez perguntas. Ela convivia com ele. Nunca senti nenhuma dúvida na cabeça da minha mulher, nunca».