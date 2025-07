"Toda a gente sabe porque estou aqui: sou herdeiro do Marco Paulo", esclarece Eduardo Ferreira

O Big Brother Verão está ao rubro e o momento mais marcante da noite desta terça-feira foi sem dúvida a entrada de mais um concorrente, mas não é um qualquer: É Eduardo Ferreira, mais conhecido por Dudu, que ficou conhecido por ser o herdeiro surpresa de Marco Paulo.

Eduardo entrou há menos de 24 horas e já está a dar que falar. Na sua apresentação ao grupo, o nortenho disse uma frase que está a incendiar as redes sociais: «Toda a gente sabe porque é que eu estou aqui: Sou o herdeiro do Marco Paulo», declarou.

Com uma apresentação carismática e sem papas na língua, Dudu não tardou a tornar-se um dos nomes mais comentados nas plataformas digitais. A referência a Marco Paulo – ícone da música portuguesa – deixou muitos espectadores indignados.

No Instagram, há vários comentários: «Tão humilde que a primeira coisa que disse foi dizer que era herdeiro do Marco Paulo 😭», «Bem ao menos ele sabe bem porque está ali!», «Conquistas? “Sou herdeiro do Marco Paulo” 😂», «Quem? Ah,ok "boa noite a minha profissão é ser herdeiro do Marco Paulo!" », «Mais conhecido como herdeiro do Marco Paulo, isso sim! 😂», «Apresente-se ao grupo: sou Herdeiro do Marco Paulo! 😂 Meu deus, que orgulho 🥹», pode ler-se.

Veja aqui as reações: