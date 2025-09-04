«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Maria Leal Craveiro, concorrente da última Casa dos Segredos, trabalha como guia turística e é líder de grupos que visitam Lisboa e conhecem as principais atrações da capital portuguesa, como o Elevador da Glória, que ontem sofreu um trágico acidente, que matou 17 pessoas e deixou muitas outras feridas com gravidade.

A ex-concorrente não se encontrava a trabalhar no momento do trágico acidente, por isso escapou à tragédia. Inundada com centenas de mensagens de preocupação, veio a público descansar todos.

«Estou a receber muitas mensagens a perguntar-me sobre a tragédia do elétrico que aconteceu ontem em Lisboa. Felizmente não estava a trabalhar, mas estou particularmente devastado e chocada, já que estive lá centenas de vezes com os meus grupos (como sabem)», descreveu Maria.

«As minhas orações estão com as 17 vítimas mortais, incluindo o motorista português André, e com as suas famílias», completou.

O Elevador da Glória, um dos ícones de Lisboa frequentado por centenas de turistas, descarrilou esta quarta-feira, dia 3 de agosto, quando passavam pouco tempo depois das 18h00. Tinha dezenas de pessoas a bordo e ficou transformado num monte de destroços. 17 pessoas morreram. Há pelo menos 23 feridos, incluindo uma criança de três anos. Foi decretado luto nacional.

André, o guarda freio da Carris, é a primeira vítima mortal do descarrilamento do elevador da Glória a ser identificada.