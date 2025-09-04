«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Ao Minuto

13:36
Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido - Big Brother
01:05

Catarina Miranda sussurra algo a Afonso Leitão e o momento não passou despercebido

13:12
“Ainda me vens aos lábios”: Afonso Leitão fica atrapalhado com gestos de Catarina Miranda - Big Brother
01:26

“Ainda me vens aos lábios”: Afonso Leitão fica atrapalhado com gestos de Catarina Miranda

12:47
Bruna arranca ‘risinho nervoso’ a Afonso Leitão com pergunta sobre Catarina Miranda - Big Brother
02:29

Bruna arranca ‘risinho nervoso’ a Afonso Leitão com pergunta sobre Catarina Miranda

12:35
Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País - Big Brother
03:13

Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País

12:11
Viriato Quintela surpreende ao revelar quem não merece ganhar e o nome apanhou todos de surpresa - Big Brother
02:26

Viriato Quintela surpreende ao revelar quem não merece ganhar e o nome apanhou todos de surpresa

12:04
Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam - Big Brother

Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam

11:38
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo - Big Brother
02:51

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo

10:43
Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal - Big Brother
02:49

Rivais unidas? Catarina Miranda e Jéssica Vieira são desqualificadas de dinâmica matinal

10:29
Prova matinal aquece manhã na Malveira - Big Brother
09:17

Prova matinal aquece manhã na Malveira

10:06
Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir - Big Brother
02:57

Afonso Leitão e Catarina Miranda partilham momento íntimo antes de dormir

09:56
Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo» - Big Brother
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

09:53
«Beijinhos na boca eu dava quando tinha 15 anos»: Miranda assume querer compromisso sério com Afonso - Big Brother
02:55

«Beijinhos na boca eu dava quando tinha 15 anos»: Miranda assume querer compromisso sério com Afonso

09:52
Catarina Miranda mostra-se ‘sensualona’ em dança cúmplice com Afonso Leitão - Big Brother
04:37

Catarina Miranda mostra-se ‘sensualona’ em dança cúmplice com Afonso Leitão

09:41
Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda - Big Brother
01:05

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

09:32
Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair» - Big Brother
02:39

Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair»

09:29
Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda - Big Brother
00:43

Discussão noturna. Afonso vira as costas a Catarina Miranda

09:16
Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada - Big Brother
04:04

Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada

08:46
Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?» - Big Brother

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

08:45
Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova - Big Brother
23:33

Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova

08:39
«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda - Big Brother
00:37

«Estás a bater-me com a roupa». Brincadeiras perigosas entre Afonso e Miranda

08:34
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação - Big Brother
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

08:26
Catarina Miranda lamenta: «Estou apaixonada por alguém que não está apaixonado por mim» - Big Brother
01:35

Catarina Miranda lamenta: «Estou apaixonada por alguém que não está apaixonado por mim»

08:24
Afinal há outra foto «nojenta». Catarina Miranda ataca: «Estavam os três» - Big Brother
00:54

Afinal há outra foto «nojenta». Catarina Miranda ataca: «Estavam os três»

08:14
Afonso tem plano cheio de segundas intenções: «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos» - Big Brother
04:05

Afonso tem plano cheio de segundas intenções: «A trabalhar para ir aos confessionários nos diretos»

07:58
Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo» - Big Brother
03:44

Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»

Acompanhe ao minuto

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

  • Há 2h e 6min
«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa - Big Brother
Ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Maria Leal Craveiro, ex-concorrente do Secret Story, é guia turística. Já fez centenas de viagens no Elevador da Glória. Felizmente, ontem, durante a tragédia, não estava a trabalhar…

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Maria Leal Craveiro, concorrente da última Casa dos Segredos, trabalha como guia turística e é líder de grupos que visitam Lisboa e conhecem as principais atrações da capital portuguesa, como o Elevador da Glória, que ontem sofreu um trágico acidente, que matou 17 pessoas e deixou muitas outras feridas com gravidade.

A ex-concorrente não se encontrava a trabalhar no momento do trágico acidente, por isso escapou à tragédia. Inundada com centenas de mensagens de preocupação, veio a público descansar todos.

 «Estou a receber muitas mensagens a perguntar-me sobre a tragédia do elétrico que aconteceu ontem em Lisboa. Felizmente não estava a trabalhar, mas estou particularmente devastado e chocada, já que estive lá centenas de vezes com os meus grupos (como sabem)», descreveu Maria.

«As minhas orações estão com as 17 vítimas mortais, incluindo o motorista português André, e com as suas famílias», completou.

O Elevador da Glória, um dos ícones de Lisboa frequentado por centenas de turistas, descarrilou esta quarta-feira, dia 3 de agosto, quando passavam pouco tempo depois das 18h00. Tinha dezenas de pessoas a bordo e ficou transformado num monte de destroços. 17 pessoas morreram. Há pelo menos 23 feridos, incluindo uma criança de três anos. Foi decretado luto nacional.

André, o guarda freio da Carris, é a primeira vítima mortal do descarrilamento do elevador da Glória a ser identificada. 

Temas: Elevador da Glória Maria Leal Craveiro

Fora da Casa

Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora

Há 42 min

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Há 44 min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Hoje às 09:35

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar

Ontem às 21:08

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Ontem às 19:12

Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: “Eu de cobarde não tenho nada”

Ontem às 16:56
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Há 2h e 6min

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Ontem às 17:48

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Hoje às 08:46

Apaixonaram-se num Reality show e o amor deu frutos: Conheça os casais com ‘bebés reality’

2 set, 15:59
03:44

Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»

Hoje às 07:58
Ver Mais

Notícias

Bernardina Brito mostra resultado após perder muito peso e mudar o rosto! Veja como está agora

Há 42 min

Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam

Há 1h e 57min

«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa

Há 2h e 6min

Benção das Alianças: Luíza Abreu e João Moura Caetano selam amor em noite marcante

Hoje às 09:35

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Hoje às 08:46
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Hoje às 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Hoje às 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Galhofas vítima de tentativa de assalto: "Estou um bocado em estado de choque"

Há 36 min

Passado conturbado e perda de custódia da filha com Sérgio Rossi? Após entrar no "Big Brother Verão", Bruna continua a dar que falar

Há 51 min

Revelação: Erica Reis partilha momento secreto com o "Big Brother" no confessionário

Há 1h e 0min

Divulgado vídeo de Afonso Leitão fora do "Big Brother Verão"... e muito bem acompanhado!

Ontem às 16:10

Áudio de Kina é exposto sem consentimento... e estilista emite comunicado: "Não me mete medo"

Ontem às 15:07
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

Hoje às 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

Ontem às 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

Ontem às 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais