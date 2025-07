Sensualidade em biquíni! Elisabete Moutinho faz transformação corporal e as imagens falam por si

Elisabete Moutinho está a dar que falar por causa de uma transformação corporal a que foi submetida e cujo resultado 'incendiou' as redes sociais.

A desfrutar de uns dias de férias no Brasil, na companhia do companheiro, Pedro Pinto e dos dois filhos, Valentina e Benjamim, a ex-concorrente do Secret Story partilhou vários registos em família e e sozinha, onde é visível a boa forma física em que se encontra, após ter sido mãe duas vezes.

Numa dessas partilhas, Elisabete revelou que se subemeteu a um desafio de transformação corporal e mostrou o resultado com fotos sensuais em biquíni.

«Depois de aceitar fazer uma transformação corporal de 90 dias estou tão feliz com os resultados!!», escreveu na legenda de uma série de fotos suas na praia.

