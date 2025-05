Elisabete Moutinho arranca suspiros com as fotografias das suas incríveis férias em família

Elisabete Moutinho decidiu tirar uns dias de férias com a sua família e elegeu a Ilha do Sal, em Cabo Verde, para tirar o máximo proveito do seu descanso. Elisabete partilhou imagens da família num cenário de praias paradisíacas, lindas paisagens , salinas históricas e da simpatia contagiante dos locais.

A ex-concorrente do Secret Story 5 está em Cabo Verde e com companhia muito especial! Elisabete Moutinho tirou uns dias de férias na companhia da sua família. Elisabete está na Ilha do Sal com o seu companheiro de vida e as suas duas filhas, que podemos ver nas suas mais recentes publicações. Através das redes sociais, Elisabete Moutinho fez um apanhado destas férias, o que arrancou suspiros aos seus seguidores.

Na sua mais recente publicação, Elisabete Moutinho deixou os seguidores curiosos ao descrever o cenário que tinha perante os seus olhos. Neste post, a ex-concorrente recomendou os seus seguidores que visitassem a Ilha do Sal assim que tivessem a oportunidade: «Recomendo vivamente que façam um passeio pela ilha do Sal, para poderem mergulhar num cenário de praias paradisíacas, lindas paisagens , salinas históricas e a simpatia contagiante dos locais. É uma das ilhas mais turísticas do arquipélago, perfeita para quem quer relaxar, conhecer a cultura local e desfrutar de experiências únicas».

Elisabete Moutinho não escondeu a felicidade ao partilhar com os seus seguidores estas fotografias. Ao lado do companheiro e das filhas, a ex-concorrente mostra-se verdadeiramente feliz e realizada.