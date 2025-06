Não se aguenta. Filho bebé de Elisabete Moutinho conquista Cláudio Ramos com a sua fofura extrema

Cláudio Ramos ficou completamente embevecido com este bebé! Nesta terça-feira, Elisabete Moutinho e Pedro Pinto foram convidados do Dois às 10 e levaram os filhos de ambos: Valentina, de quase dois anos, e Benjamin, de quatro meses. Foi a primeira vez que o bebé apareceu em televisão e deixou todos rendidos à sua fofura.

Cláudio Ramos não largou o menino por um segundo e aproveitou para frisar que Benjamin «é a cara da mãe». «Eu quando o vi ao teu colo, acho um bocadinho parecido contigo, Elisabete», justificou o apresentador. «Eu também acho que ele é a cara da mãe...», corroborou Pedro Pinto.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos amorosas!

«O primeiro teste de gravidez deu errado», confessa Elisabete Moutinho

Foi em 2017 que Elisabete Moutinho encontrou o amor ao lado de Pedro Pinto e anos mais tarde estreou-se no mundo da maternidade. A criadora de conteúdos confessou que Valentina não é uma irmã muito ciumenta e que «são raras as vezes em que pede para tirar o irmão do colo para lhe darem colo a ela». «Ela não tem ciúmes, aliás, ela é muito preocupada com o irmão. Ela é uma menina muito incrível», disse.

Quando descobriram que iam ser pais pela segunda vez, Elisabete e Pedro ficaram radiantes. «O primeiro teste, deu errado, mas também acho que não foi muito bem feito (risos). Mas ficámos muito felizes», garantiu a criadora de conteúdos digitais. ««Eu queria muito um casal. No início, até queria primeiro um menino. Mas veio a menina e pronto, agora temos um casal», acrescentou o personal trainer.

Depois do nascimento dos dois bebés, a relação entre Elisabete Moutinho e Pedro Pinto mudou. «O que muda é que, desde o nascimento dela e agora com dois, eles passam a ser a prioridade. Mas muda tudo para melhor e eu não me vejo agora a não ser mãe. Amo ser mãe e fico muito orgulhosa de os ter na minha vida e da família que estamos a construir», disse a ex-concorrente de reality show. «Acho que, com a Valentina, veio aquela responsabilidade de que, agora, é para sempre. Mas compensa tudo, compensa todas as dores de cabeça. Eu tento ser um pai presente, e faço tudo. Claro que a mãe faz mais, mas eu tento sempre ajudar...», prosseguiu Pedro.

Elisabete Moutinho confidenciou ainda que já previa que o segundo filho era um menino, tal como aconteceu da primeira vez: «Eu acertei sempre. Da primeira queria uma menina e depois disse que queria um menino e pronto, foi».

Pedro e Elisabete veem-se a serem 'felizes para sempre'? A resposta

Juntos há quase oito anos, Elisabete Moutinho e Pedro Pinto confessam que o segredo para manter uma relação duradoura é «a confiança». «Paciência, calma, ponderação e muito amor. Eu sou calma, ele também é calmo. Mas eu sou mais. E ele é um pai galinha...», disse Beta, como é carinhosamente tratada, embevecida pelo companheiro. «Sim, claro. Imaginamo-nos (a estar juntos para o resto da vida)», garantiu Pedro.

Na mesma conversa, Cláudio Ramos recordou Elisabete Moutinho que está para começar uma nova edição da Casa dos Segredos, cujo prémio é de 250 mil euros. A vencedora do formato em 2015 reagiu. «Vou-me já inscrever!», brincou. «Na minha altura, foram 30 mil euros, mas naquela altura era bem bom», anuiu.

Já Pedro Pinto, confidenciou que já tentou entrar num reality show, e não nega que seria capaz de entrar num formato desse género. «Sim, era capaz. Não digo que não, eu já me inscrevi», disse. «Para mim, não era mau. Para o meu trabalho, era ótimo...», prosseguiu. Elisabete reagiu de imediato: «Agora, não tendo rede de apoio, e com dois filhos, era mais complicado. Mas eu vou apoiá-lo sempre».