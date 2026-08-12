Venceu um programa e hoje está de férias num destino que parece um pequeno paraíso. E fica em Portugal

Elisabete Moutinho decidiu trocar destinos mais turísticos por uns dias de descanso em território nacional. A antiga concorrente de Casa dos Segredos rumou até Mira na companhia do companheiro e dos filhos, numa escapadinha que tem sido marcada pela tranquilidade e pelos momentos passados em família.

Através das redes sociais, Elisabete tem mostrado alguns detalhes destes dias, deixando perceber que a escolha do destino não poderia ter sido mais acertada. Longe da azáfama do quotidiano, a família encontrou em Mira um cenário propício para abrandar o ritmo e aproveitar verdadeiramente o verão.

Entre momentos de lazer e tempo de qualidade com os filhos, a empresária não poupou elogios ao local que escolheu para estas férias. «Um pequeno paraíso», descreveu, resumindo aquilo que tem encontrado por estes dias.

A escolha de Mira permite ainda à família desfrutar de uma zona conhecida pela ligação à natureza, pelas praias e pelo ambiente mais tranquilo, longe da confusão de alguns dos destinos de férias mais concorridos durante esta altura do ano.

Para Elisabete, estes dias parecem estar sobretudo dedicados à família. Com o verão a meio, Elisabete Moutinho mostra assim que não é preciso atravessar fronteiras para encontrar um lugar especial para descansar. Desta vez, foi em Mira que encontrou o cenário ideal para umas férias em família — ou, nas suas palavras, «um pequeno paraíso».