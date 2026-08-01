«Viemos os três porque...»: Elisabete Moutinho publica fotos em família sem o namorado. E este foi o motivo
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Elisabete Moutinho publica fotos em família, mas o namorado ficou de fora. Saiba o motivo
Elisabete Moutinho mostrou-se ao lado dos filhos num evento especial em família. Na tarde deste sábado, dia 1 de agosto, a ex-concorrente partilhou fotografias do batizado, mas há uma ausência nas imagens que não passa despercebida.
Na legenda do carrossel de fotografias, a ex-concorrente explicou a ausência do namorado, Pedro Cell:
«Hoje é de batizado do primo!! Viemos os três porque o papá está a trabalhar. Vai ser um dia de muitas brincadeiras sempre com Mãe ali por perto mas gosto de os deixar explorar e divertirem-se ao máximo»
A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios à beleza da família: «Felicidades! Sempre lindos»; «Que lindos..filhos cara da mãe», entre muitos outros.
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