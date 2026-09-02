Vencedora do Secret Story vive drama: «Nunca estamos preparados (...) não tem cura»

Elisabete Moutinho partilhou um sentido desabafo nas redes sociais. A ex-concorrente recorreu ao Instagram na manhã desta quarta-feira, dia 2 de setembro, para partilhar com os seguidores o modo como se tem estado a sentir perante o envelhecimento da sua fiel companheira de quatro patas.

Num carrossel de fotografias partilhado na rede social, a ex-concorrente começou por desabafar:

«Nunca estamos preparados quando vemos que os nossos melhores amigos estão a envelhecer, estes dias que estive ausente reparei que a Sasha estava mais paradinha e com algumas dificuldades em andar. Quando cheguei fui logo ao veterinário e ele disse que ela está a começar a ter atrozes claro que desabei em lágrimas quando ela me disse que ela está a ficar velhinha, são quase 10 anos mas para mim ela será sempre a minha protetora, a minha companheira de todas as horas, anda atrás de mim para todo o lado e quando vi que ela já não conseguia subir a cama, o sofá, a cadeira foi muito triste.»

Apesar da tristeza, Elisabete Moutinho deixou também uma nota mais positiva, revelando que a cadela já reage bem ao tratamento:

«Felizmente ela reagiu bem à mediação e já está a conseguir deitar-se ao meu lado sem ajuda. Já está de novo a correr e mais feliz mas mesmo assim não deixa de ser triste saber que isto não tem cura que apenas podemos amenizar. Não imagino a minha vida sem a minha Sasha e a minha Íris…minhas pequeninas vozes são a minha vida. Amo-vos muito.»