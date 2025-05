Ninguém fala de outra coisa! Élvio Santiago em centro de polémica: «Hoje, três corações unem-se num só»

Élvio Santiago, ex-concorrente do reality show «Dilema», está no centro de uma nova polémica após partilhar, no Instagram, uma imagem de um casamento invulgar. O cantor revelou ter estado presente na cerimónia de união de um trisal, formado por Ana, Carla e António. «Dia de casório do trisal Ana, Carla e António. Hoje, três corações se unem num só», escreveu Élvio na legenda da fotografia publicada.

Na mesma publicação, Élvio Santiago explicou a dinâmica da relação entre os três: «A Ana e a Carla amam-se e juntas sentem um amor incondicional pelo António. Já o António não consegue viver sem amar as duas, só tem olhos para elas.» O cantor terminou a mensagem com votos de felicidade: «Felicidades aos três. A festa começa agora. Viva o amor.»

A publicação gerou reações imediatas nas redes sociais, com opiniões bastante divididas entre os seguidores. Enquanto alguns aplaudiram a liberdade e o amor sem rótulos, outros expressaram desagrado com a situação. Comentários como «Onde a pouca vergonha já chegou!» contrastaram com mensagens de apoio, como «Que o amor prevaleça até ao fim.»

Apesar da controvérsia, Élvio Santiago manteve a sua posição e celebrou o momento especial do trisal.

