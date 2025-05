Após polémicas na casa, Érica Reis ainda tem namorado cá fora? Ex-concorrente responde em exclusivo

Em noite de dupla expulsão na passada gala de domingo do Big Brother 2025, Érica Reis foi a segunda concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País. A decisão do público ditou a saída da participante, que obteve 48% dos votos no duelo final contra Igor Rodriguez.

Após deixar o jogo, Érica quebrou o silêncio em declarações exclusivas à repórter digital do programa, Rita Vassalo, numa entrevista divulgada nas redes sociais do reality show da TVI... Mas há mais para ver! Em declarações inéditas, a agora ex-concorrente falou sobre a ligação a Dinis Almeida e ainda como estará a relação como 'namorado' que revelou ter cá fora.

«É uma mistura de emoções: estou triste porque queria mesmo ficar na casa, vê-los aqui é muito estranho, parece que estou a ver outras pessoas, mas eram pessoas que eu estava com eles há cinco segundos. Fico muito triste por deixar a minha Sarinha, mas estou muito contente, vi a minha mãe, nem sabia que ela estava aqui, eu achava que ela tinha ido e afinal ficou», começou por dizer.

A jovem acabou por afirmar ainda que não se arrepende de nada que envolva a participação no reality show, e enfatiza : «Eu entreguei tudo, eu sei que houve algumas coisas que talvez me dei mal, mas foi o que eu sentia na altura. Não me arrependo de nada, faria tudo outra vez da mesma forma, porque eu sei que isto vai servir para alguma coisa na minha vida. Estou tranquila».

Durante a conversa, a repórter digital questionou como ficará a relação de Érica Reis com o também ex-concorrente, Dinis Almeida: «Podemos ser amigos; mais nada. Gosto muito do Dinis, mas não. Podemos ser amigos». Recorde-se de que dentro da casa surgiram polémicas sobre um possível 'triângulo amoroso' entre Dinis, Solange e Érica.

Érica Reis revelou ter uma relação séria fora da casa. Apesar de ainda não ter tido contacto com o namorado, para saber como está a relação de ambos após a participação no reality. «Será que ainda tens cá fora o teu namorado?», questionou Rita Vassalo. Ao que a ex-participante do programa respondeu sem rodeios: «Vamos ver. Vou ficar a saber hoje. Espero bem que sim, mas não sei. Não sabemos (...) Era um namorado a sério. Acho que ainda é um namorado a sério. Não sei como é que ele reagiu com estas coisas todas do Dinis (...) Tudo acontece por alguma razão e se não é, é porque não era para ser. Vamos ver no que é que dá e está tudo certo. Eu não me arrependo de nada».

