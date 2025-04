Revelado o vídeo polémico de Érica Reis que a tornou um fenómeno da internet

Com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, Érica Reis faz bastantes conteúdos de comédia e lifestyle Entre essas partilhas, há uma publicação que se destaca, tendo 31 milhões de visualizações... Sobre um procedimento de botox que correu mal! Mas foi um outro vídeo que também deu que falar e que se tornou bastante polémico...

Tudo aconteceu em março de 2024, quando Érica partilhou um vídeo na rede social Tiktok, no qual afirmou que falava três línguas: português de Portugal, português do Brasil e Inglês. Este momento foi usado pelo humorista Carlos Lourenço Furtado, mais conhecido como Petit Abelha, que brincou com o que a jovem disse. Dado que português é somente uma língua.

Ora veja aqui o outro vídeo viral de Érica Reis, visto 31 milhões de vezes:

Meses mais tarde fazer um procedimento estético de botox, Érica Reis recorreu novamente às redes sociais para explicar o motivo pelo qual o botox não funcionou em si: «Tem a ver com organismo de pessoas novas...»

Natural de Almada, emigrou com os pais para os Estados Unidos da América quando tinha apenas quatro meses.

Identifica-se com o estilo de vida português, por isso divide a sua vida atual entre New Jersey e Almada. Faz gestão de redes sociais de marcas de beleza.

Trabalha remotamente, em Portugal adora ir ao shopping e tomar café na praia, em New Jersey confessa que passa muito tempo em casa. Criou uma conta nas redes sociais intitulada "Erica in Portugal" para fazer novos amigos no nosso país.

O mundo dos realities não é uma novidade para esta concorrente que foi assistente pessoal de uma “Real Housewife” de New Jersey. Em Portugal, garante que vai ser uma jogadora muito autêntica.