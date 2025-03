Esta concorrente do Big Brother vem dos EUA e foi assistente de uma famosa e rica estrela da Real Housewife

Concorrente do Big Brother, que foi escolhido pelo público, arranca suspiros por onde passa e já contracenou ao lado de uma atriz de renome

Erica Reis tem 27 anos e vem dos Estados Unidos da América. É uma das novas concorrentes do Big Brother 2025 e já foi apresentada por Cláudio Ramos na gala de estreia do reality show, da TVI.

Erica Reis divide a sua vida entre Portugal e os EUA. Criou uma conta nas redes sociais para fazer amigos no nosso País. Já conhece de perto o mundo dos reality shows. Aliás já viveu de perto a experiência quando foi assistente de uma mulher rica e famosa da Real Housewife. A Real Housewife é uma série de sucesso internacional que retrata a vida de um conjunto de mulheres ricas e famosas.

Erica Reis. 27 anos, EUA

Natural de Almada, emigrou com os pais para os Estados Unidos da América quando tinha apenas quatro meses. Identifica-se com o estilo de vida português, por isso divide a sua vida atual entre New Jersey e Almada.

Faz gestão de redes sociais de marcas de beleza. Trabalha remotamente, em Portugal adora ir ao shopping e tomar café na praia, em New Jersey confessa que passa muito tempo em casa. Criou uma conta nas redes sociais intitulada "Erica in Portugal" para fazer novos amigos no nosso país.

O mundo dos realities não é uma novidade para esta concorrente que foi assistente pessoal de uma “Real Housewife” de New Jersey. Em Portugal, garante que vai ser uma jogadora muito autêntica

VEJA AQUI, o primeiro vídeo de apresentação da concorrente: