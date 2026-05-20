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Foi concorrente de um reality show e agora explica como é que influencers podem faturar mais nas redes sociais - Big Brother

Depois da participação no Big Brother 2025, esta ex-concorrente continua a apostar no digital e tem partilhado vários conteúdos ligados ao universo das redes sociais. Entre dicas para influencers e vídeos sobre a sua rotina profissional, a jovem mostra agora uma nova fase da sua vida.

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Érica Reis está a dar que falar nas redes sociais, graças aos conteúdos que tem publicado sobre o mundo do digital e da criação de conteúdos. A ex-concorrente do Big Brother 2025, que divide atualmente a sua vida entre Portugal e New Jersey, trabalha na gestão de redes sociais de marcas de beleza e decidiu partilhar alguns conselhos para quem quer crescer enquanto influencer.

Num dos vídeos publicados no seu Instagram, Érica revelou quatro aspetos que considera fundamentais para que as marcas consigam encontrar influenciadores para campanhas publicitárias.

«4 coisas importantes para influencers terem em mente e começar a fazer porque, além de ser influencer, também trabalho por parte de marcas à procura de influencers e reparo no seguinte», começou por escrever. Enumerou os pontos que considera essenciais: «1. Localização na bio; 2. Email na bio; 3. Palavras-chave sobre o conteúdo; 4. Fotos profissionais e com personalidade».

Segundo a jovem, estes pequenos detalhes podem fazer toda a diferença para aumentar a visibilidade nas redes sociais e facilitar o contacto de marcas interessadas em futuras parcerias.

Veja aqui:

Além das dicas para criadores de conteúdo, Érica Reis mostrou também um pouco da sua rotina diária enquanto gestora de redes sociais. Num outro reel, a ex-concorrente partilhou momentos da sua manhã de trabalho remoto nos Estados Unidos, revelando parte do seu quotidiano profissional a partir de casa.

Veja aqui:

Recorde-se que, recentemente, a jovem deu que falar após criticar a forma como muitas influencers portuguesas comunicam nas redes sociais. Na altura, defendeu que a estética “perfeita” já não funciona junto do público e afirmou que muitas criadoras de conteúdo nacionais «estão a viver no passado».

Natural de Almada, Érica emigrou para os Estados Unidos ainda bebé, com apenas quatro meses, mas continua bastante ligada a Portugal. Nas redes sociais, já revelou que adora o estilo de vida português e que gosta de aproveitar o tempo no nosso país para ir ao shopping ou tomar café junto à praia.

Temas: Érica Reis Big Brother

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