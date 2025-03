«Gasto dinheiro que não tenho!» Sabe que concorrente do Big Brother disse esta frase polémica?

Viral na internet: Érica Reis, concorrente do Big Brother 2025, já é viral na internet por vários motivos. A frase que disse no seu video de apresentação está a dar que falar! Conheça aqui melhor esta concorrente.

A nova concorrente do Big Brother 2025, natural de Almada, tem dado que falar com as suas declarações. Em uma das suas primeiras conversas no programa confirmou: «Gasto dinheiro que não tenho». A frase pegou de imediato, e o público está a especular e a incendiar as redes sociais com comentários.

Com uma história interessante, a concorrente em questão emigrou para os Estados Unidos com apenas quatro meses de idade, acompanhando os pais. Identifica-se profundamente com o estilo de vida português, razão pela qual divide a sua vida entre New Jersey e Almada. Profissionalmente, trabalha como gestora de redes sociais de marcas de beleza, o que lhe permite um estilo de vida remoto, com flexibilidade para viver entre os dois países.

Em Portugal, a concorrente gosta de passeios simples, como ir ao shopping e tomar café na praia, enquanto em New Jersey passa mais tempo em casa. Para se conectar com pessoas em Portugal, criou a conta "Erica in Portugal" nas redes sociais. Mas o seu envolvimento no mundo dos realities não é novidade, tendo sido assistente pessoal de uma das "Real Housewives" de New Jersey. A concorrente conta já com um video viral na internet!

No Big Brother, promete ser uma jogadora autêntica e com uma abordagem única. A 25ª edição do programa, apresentada por Cláudio Ramos, promete mais uma temporada de surpresas e muita emoção para o público.

