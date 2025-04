Duas raparigas em guerra por causa de um rapaz? A história que abalou o Big Brother

O ambiente dentro da casa do Big Brother está a aquecer cada vez mais. Vários foram os confrontos nos últimos dias, o que faz subir o clima de tensão dentro da casa. Solange Tavares e Érica Reis foram protagonistas de uma acesa troca de acusações, que acabou por azedar.

Tudo começou na gala do Big Brother da passada quinta-feira, após as palavras de Érica que denunciavam a proximidade de Solange a Dinis Almeida. Solange não deixou passar as acusações da colega, e ripostou de forma incisiva: «Fica-te muito mal enquanto tens namorado e andas entre as pernas dele a receber festinhas». As palavras da concorrente dos Açores não passaram despercebidas e, rapidamente, o conflito escalou. Solange voltou a atacar e deixou recado à colega: «É bom que cales a boca e penses bem antes de falar do meu nome».

Érica, descontente com as acusações de Solange, usou termos fortes para descrever o comportamento da colega: «Tu nos Estados Unidos és aquilo a que chamamos uma pick me girl… és uma mean girl». A concorrente proveniente dos Estados Unidos da América ainda fez questão de avisar a colega sobre os comentários que fez sobre a sua vida pessoal: «Tu sabes zero sobre o meu relacionamento e o que falei antes de vir para aqui».

Esta novela não ficou por aqui. Após a forte discussão entre as concorrentes, Érica Reis impôs os seus limites a Dinis Almeida. A concorrente foi direta com o colega: não pretende fazer parte de um triângulo amoroso. Érica esclareceu que não pretende "mal-entendidos" e, por isso, decidiu afastar-se do concorrente.

Os rumores de um triângulo amoroso têm girado em torno de Dinis, Érica e Solange. No entanto, Érica deixou claro que não quer alimentar especulações e prefere manter distância: «Não quero estar envolvida. Eu estou a mais...».

No Especial, com Maria Botelho Moniz, Dinis Almeida é chamado ao confessionário e tem conversa emotiva com o Big Brother sobre mulheres e a importância do elogio sem segundas intenções. O concorrente abriu o coração, e falou abertamente da situação em que se encontra envolvido.