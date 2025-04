Tenso... Érica Reis assume relacionamento, e confirma medo de que possa ter chegado ao fim: «Eu acho que já estraguei foi tudo»

Abalada! Solange Tavares chora após ouvir conversa chocante no Big Brother

Em conversa com o Big Brother, Érica Reis quebrou o silêncio sobre o parceiro que tem fora da casa: «Realmente tenho namorado e acho que já estraguei tudo...».

A concorrente abriu o coração e revelou que tem um namorado fora da casa. Érica mostrou a sua preocupação com aquilo que o parceiro poderá pensar desta relação com Dinis Almeida. Nos últimos dias, a concorrente tem sido associada a um triângulo amoroso, juntamente com Solange e Dinis, o que preocupa Érica.

O ambiente dentro da casa do Big Brother está a aquecer cada vez mais. Vários foram os confrontos nos últimos dias, o que fez subir o clima de tensão dentro da casa. Solange Tavares e Érica Reis foram protagonistas de uma acesa troca de acusações, que acabou por azedar.

As concorrentes trocaram fortes acusações num bate-boca que marcou toda a casa. Solange, sabendo da relação da colega fora da casa, denunciou as atitudes da concorrente: «Fica-te muito mal enquanto tens namorado e andas entre as pernas dele a receber festinhas».

Descontente, Érica Reis criticou a postura de Solange no jogo, afirmando que esta apenas procura a atenção de Dinis: «Tu nos Estados Unidos és aquilo a que chamamos uma pick me girl… és uma mean girl».