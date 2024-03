Exclusivo: Érica Silva chega ao limite com André e «descarrega» no confessionário: «Ele está a humilhar-me»

Érica Silva implacável com André depois de imagens polémicas: «Cada um acredita no que quiser»

Revelamos as imagens inéditas de Érica exaltada no confessionário, depois de polémica com André Lopes

Foi durante um frente-a-frente entre Érica Silva e André Lopes que a relação dos dois descambou.

No Especial com Cláudio Ramos, o apresentador questionou a Érica se tinha algo a dizer, ao que a madeirense deixou claro: «As imagens falam por si, não tenho mais nada a dizer… cada um acredita no que quiser». Quando questionado, André teve a mesma postura que a colega e diz: «Não tenho mais nada a dizer sobre o assunto… já me justifiquei vezes suficientes».

Mais tarde, quando André desabafava sobre este assunto a sós com Ana Barbosa no quarto, Érica entra de rompante e começa a fazer a mala visivelmente alterada. André abandona o quarto e Ana tenta acalmar a colega, mas sem grande sucesso. Érica começa a gritar «não dou palco a isto, Ana, lamento» e «eu não sou mentirosa», numa clara angústia.

O anfitrião interveio pedindo a Érica que se acalmasse e que fosse falar consigo no confessionário. Érica foi acompanhada por Vina e Ana Barbosa. Em lágrimas e «desesperada», Érica Silva mostrou grande revolta em relação a André: «Ninguém sabe quem é o mentiroso, eu não consigo estar num frente a frente com uma pessoa que diz que não fez aquilo! Qual é o drama? Ele está a humilhar na minha cara a dizer que é mentira! É missão? Diga-me!».

«Estou aqui dentro a lidar com pessoas que não acreditam em mim, ele próprio mente-me na cara, como é que vou viver aqui com uma pessoa assim? Que eu ainda tento acreditar na bondade e na genuinidade, mas não consigo, ele tem sempre intenções em tudo!», frisou.

«Eu não estou para esses papeis, nem para limpar os pés eu quero ao André, uma pessoa que me mente na cara, nem para limpar os pés!», concluiu.