Caos instalado! Após confronto com André, Érica faz as malas e grita angustiadamente: «Eu não sou mentirosa!»

Como tem sido hábito neste Desafio Final, Cláudio Ramos regressou à casa mais vigiada do país esta terça para conversar com os seus «valentes», mostrar-lhes algumas imagens e ainda salvar um dos nomeados.

Desta vez, as imagens foram acompanhadas por frente-a-frentes, primeiro Ana Barbosa e Bárbara Parada, depois André Lopes e Érica Silva. Durante este segundo, os intervenientes voltaram a ver imagens onde ambos discutiam os alegados envolvimentos entre os dois com outros colegas.

Cláudio começa por perguntar a Érica se tem algo a dizer, ao que a madeirense deixa claro: «As imagens falam por si, não tenho mais nada a dizer… cada um acredita no que quiser». Quando questionado, André tem a mesma postura que a colega e diz: «Não tenho mais nada a dizer sobre o assunto… já me justifiquei vezes suficientes».

No fim do especial, os concorrentes juntaram-se à volta de André no sofá, que se mostrou visivelmente incomodado com todo o assunto. Ainda assim, o personal trainer frisa que a sua preocupação é a sua família: «O que me preocupa não sou eu, é a minha família».

Mais tarde, quando André desabafava sobre este assunto a sós com Ana Barbosa no quarto, Érica entra de rompante e começa a fazer a mala visivelmente alterada. André abandona o quarta e Ana tenta acalmar a colega, mas sem grande sucesso. Érica começa a gritar «não dou palco a isto, Ana, lamento» e «eu não sou mentirosa», numa clara angústia.