Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida

Quando Érica Silva entrou na quarta edição do Secret Story – Casa dos Segredos, em 2013, tinha apenas 24 anos. Era uma jovem madeirense, cabeleireira, de personalidade vincada e sem medo de entrar em confronto. Rapidamente se tornou uma das figuras mais comentadas daquela edição e acabaria por construir uma longa história ligada aos reality shows da TVI.

Agora, aos 37 anos, regressa ao mesmo universo televisivo, mas com uma imagem bastante diferente daquela que o público conheceu há mais de uma década. Entre a primeira entrada na casa e o regresso ao Big Brother All Stars, foram muitas as mudanças — e algumas delas foram assumidas pela própria.

A jovem de 24 anos que conquistou os ecrãs

Em 2013, Érica apresentava-se ao público com uma imagem bastante diferente da atual. Tinha 24 anos e entrou no Secret Story 4 com o segredo “Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente”, que viria a ser descoberto por Sofia Sousa ao 45.º dia de competição.

A personalidade forte rapidamente se tornou a sua principal característica dentro da casa. Érica não era uma concorrente de passar despercebida e acabou por ficar associada a vários dos momentos mais polémicos daquela edição.

Mas, se a atitude continua a ser reconhecível, basta recuar até às imagens de 2013 para perceber que, fisicamente, muita coisa mudou.

13 anos de diferença que se refletem no visual

Desde a sua estreia no Secret Story, Érica foi transformando progressivamente a sua imagem. A mudança não aconteceu de um dia para o outro e resulta também da passagem natural do tempo, mas a própria nunca escondeu que recorreu a procedimentos estéticos para alterar e aperfeiçoar algumas características do corpo e do rosto.

Ao longo dos anos, a ex-concorrente falou abertamente sobre as intervenções a que se submeteu. Em 2024, por exemplo, revelou ter realizado a sua sexta cirurgia plástica, uma abdominoplastia acompanhada de uma pequena lipoaspiração nos flancos. Na altura, explicou que procurava corrigir irregularidades e fibroses que tinham resultado de procedimentos anteriores.

A evolução do visual de Érica passou, assim, não só por mudanças de estilo, cabelo e maquilhagem, mas também por várias intervenções assumidas publicamente.

Uma transformação assumida sem tabus

Ao contrário de muitas figuras públicas que preferem não falar sobre procedimentos estéticos, Érica tem sido bastante transparente sobre o assunto.

Em 2025, voltou a recorrer ao bloco operatório para aquela que foi apontada como a sua sétima cirurgia plástica. Desta vez, submeteu-se novamente a uma abdominoplastia para corrigir alterações provocadas por intervenções anteriores, acompanhada de uma redefinição do contorno abdominal através de lipoaspiração.

A intervenção surgiu depois de a própria revelar que tinha um complexo com algumas irregularidades no abdómen provocadas por procedimentos anteriores. O objetivo, explicou na altura, era voltar a sentir-se confortável com a sua imagem.

Ao longo deste percurso, Érica assumiu intervenções como aumento mamário, rinoplastia, lipoaspirações, enxerto dos glúteos e abdominoplastia.

E o rosto também mudou

A transformação de Érica não se resume ao corpo.

Em 2026, a ex-concorrente voltou a dar que falar nas redes sociais depois de revelar um processo relacionado com a expansão do maxilar. A mudança levou até alguns seguidores a fazer comparações com outras figuras públicas e houve quem questionasse se era realmente a antiga concorrente da Casa dos Segredos.

É mais uma etapa numa transformação que foi acontecendo ao longo dos anos e que faz com que a Érica que entrou no reality show em 2013 seja hoje bastante diferente da mulher que voltou a entrar na casa da TVI.

Do Secret Story ao regresso em grande

A mudança de imagem acompanha, aliás, um percurso televisivo igualmente longo.

Depois do Secret Story 4, Érica continuou ligada aos reality shows, passando por formatos como A Quinta, Super Shore, Love on Top e diferentes edições do Desafio Final. Em 2014, venceu ainda o Secret Story – Desafio Final 2.

Ou seja, não estamos perante um simples regresso à televisão. Érica chega ao Big Brother All Stars depois de mais de uma década de experiência neste género de programas — e com uma imagem que foi acompanhando todas essas fases.

A mesma Érica, uma imagem completamente diferente

A entrada no Big Brother All Stars permite, por isso, fazer uma verdadeira viagem no tempo.

De um lado, está a Érica de 2013, com 24 anos, que entrou no Secret Story 4 e rapidamente se tornou uma das concorrentes mais polémicas e marcantes da edição. Do outro, está a Érica de 2026, aos 37 anos, com um visual bastante diferente e uma longa experiência no mundo dos reality shows.

Treze anos depois, a imagem mudou, o percurso cresceu e a vida deu muitas voltas — mas a personalidade que tornou Érica conhecida continua a ser uma das grandes incógnitas deste novo desafio.

E agora resta saber se, dentro da casa mais vigiada do país, a nova versão de Érica Silva vai voltar a protagonizar momentos tão inesquecíveis como os que marcaram a sua primeira passagem pela televisão.