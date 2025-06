Sem pudores, Érica Silva mostra cicatriz após cirurgia plástica para perder barriga

Mais uma cirurgia: Érica Silva já fez seis cirurgias plásticas aos 35 anos — a mais recente, uma abdominoplastia.

Imagens reveladoras do pós operatório: Partilhou imagem em roupa interior, exibindo os resultados e a cicatriz.

O choque nas redes sociais: A clínica e os fãs elogiaram a transformação, embora alguns tenham ficado incrédulos

Érica Silva, conhecida do grande público pelos reality shows, voltou a surpreender os seguidores ao mostrar o resultado da mais recente cirurgia estética a que se submeteu: uma abdominoplastia. Aos 35 anos, a madeirense decidiu corrigir uma zona do corpo com a qual nunca se sentiu confortável. Mas o que mais deu que falar foi a cicatriz extensa, visível numa fotografia partilhada pela clínica responsável pela intervenção.

Na imagem divulgada nas redes sociais da clínica Onyx, Érica surge em roupa interior e, sem filtros nem disfarces, mostra a marcante cicatriz que vai de um lado ao outro do abdómen — prova clara da dimensão e da seriedade do procedimento: «A querida Érica veio à clínica Onyx do Porto em busca de melhorar a sua auto-estima 🌼 e o nosso @drjosebraga realizou uma abdominoplastia 🤗 E não é que ela ficou ainda mais maravilhosa?! 😍 Obrigada Érica por confiar em nós 🤍». Érica também elogiou o cirurgião de forma entusiástica: «O @drjosebraga é o the best 😎😎😎🙌».

Nos comentários, muitos seguidores ficaram impressionados com a coragem da ex-concorrente:«Esta não é a Érica»; «A Érica nunca teve um corpo assim, eu não me acredito nessas mudanças»; «Espetacular 🔥👏».

Esta foi a sexta cirurgia estética de Érica Silva, que já passou por duas operações ao peito, uma rinoplastia, duas lipoaspirações, um enxerto glúteo e agora esta abdominoplastia que está a dar que falar — não só pelo resultado, mas pela ousadia de mostrar tudo, inclusive a cicatriz.

Relembre-se que: A abdominoplastia é uma intervenção estética que tem como objetivo renovar a zona do abdómen, eliminando a pele e gordura sobrantes e, por vezes, reparando os músculos da região abdominal. Este procedimento visa realçar o formato do corpo e melhorar o aspeto da barriga.

