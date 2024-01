Érica Silva e Carlos Sousa comentam entrada de Bruno Savate no Desafio Final: «Há pessoas que não consegues jogar sozinhos»

Lembra-se de Érica Silva? A ex-concorrente furacão arrasa com fotos escaldantes. Veja aqui

Carlos Sousa e Érica Silva estiveram este sábado, 13 de janeiro, no «Em Família» para revelar quais as tendências de cabelos para 2024. Os ex-concorrentes de reality shows comentaram a entrada a «pés juntos» de Bruno Savate no Desafio Final.

«Já anda aqui há muito tempo e é sempre aquela figura que entra assim… às vezes corre bem, às vezes corre mal», reagiu Carlos Sousa.

O ex-concorrente da Casa dos Segredos reagiu ainda aos confrontos que Bruno Savate teve logo ao entrar na casa mais vigiada do país com Miguel Vicente.

«Há pessoas que não consegues jogar sozinhos e então pensam: ‘com quem é que eu vou fazer jogo?’», acrescentou o ex-concorrente.

Rúben Rua questionou Érica sobre uma possível entrada no Desafio Final e a resposta da ex-concorrente surpreendeu os apresentadores: «Pela proposta certa, iria… Pelos que estão lá entro, eu conheço toda a gente, não tenho conflitos com ninguém»

Também Carlos Sousa não descarta a possibilidade de regressar ao mundo dos Reality shows:

«Se calhar, entrava… Estive afastado um tempo, às vezes uma pessoa precisa de se encontrar, precisa de estar sozinho. E após reativar o Instagram e essas coisas todas, começo a receber feedbacks e é bom quando isso acontece de pessoas que gostam de nós e têm saudades da pessoa que eu era», começou por revelar.

«Uma pessoa recorda coisas e diz: afinal tenho gente que gostava de me ver», acrescentou.

Durante a conversa, Carlos Sousa acabou por fazer uma revelação que deixou Maria Cerqueira Gomes em choque e despertou a curiosidade da apresentadora. Veja aqui o vídeo: