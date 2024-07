Érica Silva parte em defesa de Diogo Marcelino: «Acho que ninguém tem nada a ver se ele cá fora teve com A, B ou C! Não interessa para o jogo»

Diogo Marcelino tem estado nas bocas do mundo, sendo acusado de ser um 'pinga amor'.

Érica Silva, ex-concorrente da Casa dos Segredos e também do Big Brother - Desafio Final, recorreu ao instagram para fazer uma partilha em defesa de Diogo Marcelino, que tem sido alvo de críticas.

«Vamos cá ver: o Diogo é carinhoso, amigo, parceiro seja com as meninas seja com os meninos que ele simpatiza! Ele é um bom menino! Menino sim, pois ele tem aquela altura mas é uma criancinha, sempre vai ser», começou por escrever.

Juntamente de uma fotografia antiga na qual se mostra junto do concorrente, Érica acrescentou: «Eu adoro o Diogo! Apesar dele levar com um banco nas costas, na mesma semana ele defendeu-me de uma situação menos boa! Ele é assim! Amigo! Eu acho que ninguém tem nada a ver se ele cá fora teve com A, B ou C! Não interessa para o jogo».