Érica Silva e Patrícia Silva ‘pegam-se’ em discussão muito forte. Patrícia acaba em lágrimas!

Érica Silva parte-se a rir após confronto com Patrícia: «É para parti-la toda!»

Patrícia Silva em pranto com atitude de Érica: «Não quero partilhar o mesmo espaço com uma pessoa destas!»

Patrícia Silva em lágrimas após grave discussão com Érica: «Eu vou-me embora!»

Confusão instala-se! Patrícia Silva e Érica Silva passam-se uma com a outra e são agarradas pelos colegas

Patrícia Silva e Érica Silva não estão a ter uma sexta-feira fácil. As duas concorrentes voltaram a entrar em confronto pela segunda vez hoje, após Érica ter usado uma expressão que Patrícia não gostou.

Patrícia mostrou-se desconfortável e após desabafar com Bárbara Parada, decidiu mesmo confrontar Érica, dirigindo-se a ela na casa de banho, onde se deu o confronto aceso: «Já se viu bem o teu nível, mas chupa logo…», afirmou.

O confronto subiu de tom e Patrícia exaltou-se com Érica: «Sabes uma coisa, vais me respeitar porque tu és uma mal-educada e chupa logo devias ter vergonha», disse, parecendo ter havido intervenção dos colegas para as separar.

Depois, Patrícia dirigiu-se ao jardim onde se mostrou visivelmente afetada e não conseguiu conter as lágrimas. Em pranto, a concorrente ameaçou desistir do jogo: «Eu vou-me embora!», disse a concorrente. «Não quero partilhar o mesmo espaço com uma pessoa destas!», acrescentou.

Patrícia Silva garantiu ainda que vai mesmo desistir: «Eu vou sair e não é por medo da Érica, não vou ficar no mesmo espaço de uma pessoa deste nível!». Já na casa de banho, Érica reagiu: «O que ela ainda vai comer aqui (…) já está a demorar muito tempo para ir embora».

Esta manhã, as duas concorrentes já tinham protagonizado outro momento bem tenso, por causa de uma torta!

Patrícia Silva e Érica Silva entraram em confronto esta sexta-feira por causa de uma torta. Tudo porque como Débora Neves está a dieta líquida devido a uma consequência de uma dinâmica anterior, Érica disse que ela não iria comer a torta e Patrícia revoltou-se.

«A torta é para todos, não és tu que decides isso. Fazes tu porque é a tua tarefa, é aquilo que tu prometeste fazer e ela come porque tu não és tu que decides isso. Tu decides na tua casa não é na dos outros», disse Patrícia visivelmente irritada.

Érica ripostou insistindo que Débora não comeria a torta e Patrícia teimou: «Garanto-te que come. Se fizeres a torta ela vai comer, porque tu não proíbes ninguém aqui de comer, percebeste?», afirmou.

«Ela disse que toda a gente comia menos a Débora, não é assim, ela não manda. Que esteja na tanga, a Débora come a torta», continuou Patrícia em conversa com os restantes colegas.

Érica justificou-se ainda a Ana Barbosa: «Era só para ti, mas tu podes dar a quem tu quiseres menos à Débora» e Patrícia ripostou: «É uma pessoa má, para não comer».