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Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

  • Maria Figueiredo
Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities - Big Brother
Érica Silva
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Se há nomes que dispensam apresentações no universo dos reality shows portugueses, Érica Silva é, sem dúvida, um deles. A madeirense está de regresso à casa mais vigiada do País e promete trazer consigo a mesma frontalidade e irreverência.

Érica Silva está prestes a voltar a fazer aquilo que melhor sabe: dar que falar dentro de um reality show. A madeirense, uma das figuras mais reconhecidas da chamada “velha guarda” dos formatos da TVI, prepara-se para integrar o elenco do Big Brother All Stars, onde vai reencontrar antigos rostos dos programas que fizeram história na televisão portuguesa.

A estreia de Érica nos reality shows aconteceu em 2013, no Secret Story 4. Na altura, tinha 24 anos e entrou no Secret Story determinada a deixar a sua marca. E conseguiu. A personalidade forte, a frontalidade e a facilidade em envolver-se em confrontos fizeram rapidamente dela uma das concorrentes mais comentadas da edição.

Ainda se lembra de Érica no primeiro reality? Recorde aqui os melhores momentos da madeirense.

 

Mas a aventura não ficou por aí. Érica tornou-se uma verdadeira veterana dos reality shows, regressando por diversas vezes à televisão. Passou pelo Desafio Final 2, Desafio Final 3 e Desafio Final 4, participou em A Quinta e A Quinta: O Desafio, integrou ainda Love on Top e chegou a levar a sua personalidade para um formato internacional, o Super Shore.

 

Entre tantas participações, há uma conquista que não pode ser esquecida: Érica Silva venceu o Secret Story – Desafio Final 2, em 2014. Na final, levou a melhor sobre Jéssica Maria e conquistou o primeiro lugar, tornando-se numa das vencedoras mais marcantes do formato.

 

Ao longo dos anos, a madeirense construiu uma verdadeira reputação dentro deste universo. Discussões, paixões, amizades, conflitos e frases que ficaram na memória fazem parte de um percurso televisivo particularmente intenso.

 

Aliás, o número de participações tornou-se uma das suas imagens de marca. Érica chegou a ser apontada como uma das concorrentes com mais presenças em reality shows em Portugal, tendo passado por diferentes formatos e regressado repetidamente à casa mais vigiada do País.

 

E se há algo que nunca mudou foi a sua personalidade. Érica continua a ser frontal, explosiva e pouco dada a ficar calada quando tem alguma coisa para dizer. É precisamente essa característica que a tornou numa concorrente tão popular e, simultaneamente, tão polémica.

 

Agora, anos depois da sua primeira entrada num reality show, a madeirense prepara-se para enfrentar um novo desafio. O Big Brother All Stars junta alguns dos nomes mais marcantes dos reality shows portugueses e Érica Silva é, sem dúvida, uma das concorrentes que melhor representa essa geração.

 

Resta saber se a passagem do tempo trouxe alguma mudança à concorrente que ficou conhecida por não ter papas na língua. Uma coisa é certa: se Érica entrar na casa com a mesma personalidade que mostrou ao longo dos anos, o público pode preparar-se para muitos momentos explosivos.

 

Recorde-se de um dos confrontos mais polémicos de Érica em reality shows

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Temas: Érica Silva Polémica Regressa à casa

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