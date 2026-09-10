Brilha no BB All Stars, mas já protagonizou cenas escaldantes num Reality além-fronteiras. E este ex-concorrente foi seu parceiro de aventura

Com um percurso que já conta com 14 reality shows, Érica Silva está longe de ser novidade neste tipo de formatos. Antes de entrar na casa do Big Brother All Stars, a concorrente já tinha levado a sua imagem além-fronteiras, numa experiência que ficou gravada na memória do público espanhol.

Corria o ano de 2016 quando Érica Silva integrou, como convidada especial, a segunda temporada do Super Shore, reality show espanhol da MTV transmitido também na América Latina. O formato acompanha um grupo de nove jovens que decide passar o verão a viver junto, entre festas, conflitos e momentos de convívio, numa casa algures no sul da Europa.

Nessa aventura espanhola, Érica não seguiu sozinha: teve como companheiro de jornada Rúben da Cruz, outro rosto bem conhecido dos reality shows portugueses, que entrou igualmente como convidado especial ao lado da concorrente.

A dupla portuguesa não passou despercebida em solo espanhol. A passagem de Érica e Rúben pelo Super Shore ficou marcada por diversos momentos mediáticos, incluindo conversas e cenas que geraram grande polémica e foram amplamente comentadas pela imprensa da altura, principalmente pelas cenas escaldantes que protagonizou.

Agora, de volta aos ecrãs portugueses no Big Brother All Stars, Érica Silva traz consigo essa bagagem internacional que comprova a sua veterania neste tipo de programas.