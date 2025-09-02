Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Érica Silva continua a ser um dos nomes mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Em 2024, a madeirense voltou a entrar na casa mais vigiada do País, desta vez no “Big Brother – Desafio Final”, conduzido por Cláudio Ramos, reforçando o título de portuguesa que mais vezes participou em reality shows.

A estreia em 2013

A primeira aventura de Érica Silva aconteceu em 2013, quando tinha apenas 24 anos. Na altura, a TVI estreava a quarta edição da “Casa dos Segredos”, apresentada por Teresa Guilherme. Com o segredo controverso — “Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente” —, a concorrente rapidamente se destacou e tornou-se protagonista de vários confrontos e momentos intensos que ficaram para a história do formato.

Na final, Érica Silva conquistou o quarto lugar, numa edição vencida por Luís Nascimento. O pódio foi ainda ocupado por Sofia Sousa (vice-campeã) e Diogo Marcelino (terceiro lugar), enquanto Joana Diniz ficou-se pela quinta posição.

O paralelo com Zé Miguel

Curiosamente, a madeirense partilha semelhanças com outro concorrente que marcou os primórdios dos reality shows em Portugal: Zé Miguel, da primeira edição da “Casa dos Segredos”, há já 15 anos. Também ele entrou no programa com um segredo relacionado com a sua vida amorosa — “Já tive mais de 250 relacionamentos”.

Apesar do peso do segredo, Zé Miguel destacou-se por manter uma postura tranquila e pouco polémica dentro da casa, construindo amizades duradouras, como a que mantém com António, vencedor da edição. Até hoje, os dois continuam próximos, chegando a passar férias juntos.

No passado dia 28 de agosto, Zé Miguel foi um dos convidados do "Dois às 10", onde recordámos a sua surpreendente trajetória. Depois da sua participação no reality show, tornou-se autarca e mantém-se no cargo há 11 anos, depois de vencer as eleições locais.

Veja, em baixo, um vídeo da sua entrevista.

Na sua página pessoal do Instagram, Zé Miguel costuma partilhar registos seus com a filha, mostrando ser um verdadeiro pai babado.

A marca de Érica Silva

Ao longo da última década, Érica Silva consolidou-se como uma figura incontornável dos reality shows da TVI, acumulando participações que a tornam numa verdadeira veterana do género. O seu percurso continua a alimentar memórias e a conquistar fãs, provando que, para muitos, o “jogo” não acaba com o fecho da casa mais famosa do País.

Recorde, no vídeo em baixo, um dos momentos mais tensos protagonizados por Érica Silva no "Big Brother 2024" em confronto aceso com Patrícia Silva.