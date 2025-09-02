Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Ao Minuto

19:55
Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me»
02:53

Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me»

19:54
Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

19:46
Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas
06:02

Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas

19:38
Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados
02:09

Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados

19:36
Imparáveis. Inês Morais e Bruno de Carvalho numa troca de farpas com Adriano Silva Martins à mistura
03:16

Imparáveis. Inês Morais e Bruno de Carvalho numa troca de farpas com Adriano Silva Martins à mistura

19:32
Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido»
05:31

Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido»

19:25
Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa»
02:59

Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa»

19:16
Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso
02:11

Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso

19:15
Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada»
03:15

Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada»

18:54
Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»
03:29

Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»

18:48
Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»
02:07

Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»

18:46
«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais
02:38

«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais

18:35
Miranda garante: sentimentos não são estratégia
04:19

Miranda garante: sentimentos não são estratégia

18:29
Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»
01:48

Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»

18:27
Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho
04:56

Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho

18:26
Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato
02:27

Caos por um gelado: discussão explode entre Afonso, Miranda, Bruna e Viriato

18:11
Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso
02:29

Show de talentos na casa! Viriato faz imitação (quase) perfeita de Jéssica: e ninguém conteve o riso

17:30
«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso
01:17

«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso

17:28
Miranda 'salta para cima' de Afonso: «Porque é que não me beijas?»
03:25

Miranda 'salta para cima' de Afonso: «Porque é que não me beijas?»

17:07
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
02:04

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

17:03
Afonso dá aulas de sedução na casa, mas 'exclui' a ex-namorada Jéssica: «Eu não estou aqui para...»
05:24

Afonso dá aulas de sedução na casa, mas 'exclui' a ex-namorada Jéssica: «Eu não estou aqui para...»

16:57
Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô - Big Brother

Chocante: Catarina Miranda faz confissão insólita sobre o funeral do avô

16:34
Dicas de engate: Afonso ensina Viriato a seduzir uma mulher... e ele próprio veste a pele da 'seduzida'
06:54

Dicas de engate: Afonso ensina Viriato a seduzir uma mulher... e ele próprio veste a pele da 'seduzida'

16:18
Miranda desespera por Afonso! Aula de sedução cheia de tentativas de beijos... e de 'negas'
05:41

Miranda desespera por Afonso! Aula de sedução cheia de tentativas de beijos... e de 'negas'

15:59
Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente
08:31

Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Descubra o que une Érica Silva e Zé Miguel, ambos ex-concorrentes do Secret Story.

Érica Silva continua a ser um dos nomes mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Em 2024, a madeirense voltou a entrar na casa mais vigiada do País, desta vez no “Big Brother – Desafio Final”, conduzido por Cláudio Ramos, reforçando o título de portuguesa que mais vezes participou em reality shows.

A estreia em 2013

A primeira aventura de Érica Silva aconteceu em 2013, quando tinha apenas 24 anos. Na altura, a TVI estreava a quarta edição da “Casa dos Segredos”, apresentada por Teresa Guilherme. Com o segredo controverso — “Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente” —, a concorrente rapidamente se destacou e tornou-se protagonista de vários confrontos e momentos intensos que ficaram para a história do formato.

Na final, Érica Silva conquistou o quarto lugar, numa edição vencida por Luís Nascimento. O pódio foi ainda ocupado por Sofia Sousa (vice-campeã) e Diogo Marcelino (terceiro lugar), enquanto Joana Diniz ficou-se pela quinta posição.

O paralelo com Zé Miguel

Curiosamente, a madeirense partilha semelhanças com outro concorrente que marcou os primórdios dos reality shows em Portugal: Zé Miguel, da primeira edição da “Casa dos Segredos”, há já 15 anos. Também ele entrou no programa com um segredo relacionado com a sua vida amorosa — “Já tive mais de 250 relacionamentos”.

Apesar do peso do segredo, Zé Miguel destacou-se por manter uma postura tranquila e pouco polémica dentro da casa, construindo amizades duradouras, como a que mantém com António, vencedor da edição. Até hoje, os dois continuam próximos, chegando a passar férias juntos.

No passado dia 28 de agosto, Zé Miguel foi um dos convidados do "Dois às 10", onde recordámos a sua surpreendente trajetória. Depois da sua participação no reality show, tornou-se autarca e mantém-se no cargo há 11 anos, depois de vencer as eleições locais.

Veja, em baixo, um vídeo da sua entrevista. 

 

Na sua página pessoal do Instagram, Zé Miguel costuma partilhar registos seus com a filha, mostrando ser um verdadeiro pai babado. 

 

 

A marca de Érica Silva 

Ao longo da última década, Érica Silva consolidou-se como uma figura incontornável dos reality shows da TVI, acumulando participações que a tornam numa verdadeira veterana do género. O seu percurso continua a alimentar memórias e a conquistar fãs, provando que, para muitos, o “jogo” não acaba com o fecho da casa mais famosa do País.

Recorde, no vídeo em baixo, um dos momentos mais tensos protagonizados por Érica Silva no "Big Brother 2024" em confronto aceso com Patrícia Silva. 

 

Em cima, recorde as galerias de fotografias, que preparámos para si.

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Bebés reality: Estes são os casais de ex-concorrentes que tiveram filhos juntos. E vão surpreender

Jandira Dias recorda fase conturbada ao lado do ex-marido: «Controlava a água que eu bebia»
Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Há 7 min

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Há 2h e 22min

De cortar a respiração: Daniela Santos arrasa de biquíni e estas imagens são a prova disso

Há 2h e 23min

Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral

Há 3h e 5min

Cristina Ferreira não contém a emoção com história de ex-concorrente: «Que Deus não te largue»

Há 3h e 7min

Joana Diniz engasga-se. E há vídeo do momento

Há 3h e 30min
Morte inesperada de ex-concorrente de reality show aos 39 anos

Há 3h e 41min

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

21 jul, 11:48

Até cresce água na boca: Cristina Ferreira partilha receitas saudáveis e rápidas de fazer

3 jun, 15:01

Este é o jantar preferido de Cristina Ferreira. Tem poucas calorias e faz-se em menos de um minuto

Ontem às 12:44

Afinal, há ou não um sorriso maroto? Márcia Soares quebra silêncio sobre ligação especial a Luís Gonçalves

Hoje às 14:00
Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Há 7 min

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Há 15 min

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Há 54 min

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Há 2h e 22min

Joana Diniz engasga-se e interrompe discurso, sem conseguir falar. O momento está a tornar-se viral

Há 3h e 5min
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
08:12

Jantar romântico dá frutos. Afonso Leitão tem gesto inesperado com Catarina Miranda

26 ago, 23:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

Ontem às 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

25 ago, 01:50
Diogo Bordin abraça desafio inédito na TVI... e deixa aviso!

Há 2h e 20min

Marcia Soares faz confidência sobre Jéssica Vieira: "Tudo o que aconteceu..."

Há 2h e 32min

Jandira Dias acusa ex-marido: "Chegou ao limite várias vezes"

Há 3h e 4min

Cristina Ferreira emocionada com história de Jandira Dias: "Isto está a dar-me uma tristeza"

Há 3h e 31min

Marcia Soares prevê expulsão injusta no "Big Brother Verão": "Merecia ir à final"

Há 3h e 42min
Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

Ontem às 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

Ontem às 00:10

Gala do Big Brother Verão arranca com surpresa emocionante do filho de Maria Botelho Moniz

31 ago, 22:23

'De preto, nunca me comprometo': Maria Botelho Moniz surpreende com o look mais elegante de sempre

31 ago, 22:16

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

31 ago, 22:12
Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

Ontem às 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
