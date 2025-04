Lágrimas e desilusão: Érica Reis desaba durante e depois da gala. Conheça os motivos

Desabafo emocional : Érica Reis, em lágrimas, desabafou com Cláudio Ramos sobre a sua desilusão com alguns colegas, após um confronto tenso com Solange Tavares.

Desilusão com colegas: Érica revelou estar especialmente desapontada com Micael Miquelino e Lisa Schincariol, que, segundo ela, não estiveram ao seu lado durante o conflito polémico do «empurrão»

Num momento carregado de emoção, Érica Reis abriu o coração a Cláudio Ramos e desabafou em lágrimas sobre a sua desilusão com alguns colegas de casa após o tenso frente-a-frente com Solange Tavares. A concorrente revelou estar desapontada com a postura de vários elementos, e referiu que alguns «não vão para um lado, nem para o outro, e depois vão para o lado dela. Parece que têm medo das consequências».

O desabafo de Érica Reis seguiu com uma reflexão sobre a polémica que envolveu a sua discussão com Solange Tavares. A concorrente explicou que o que estava em causa não eram as intenções de Solange, mas o comportamento da colega, reforçou que não havia exagero nas suas reações: «Custa-me ouvir que agi por exagero, por causa do jogo. O que estava em causa não eram as intenções da Solange».

A concorrente a Cláudio Ramos que «não disse que ela me empurrou», numa tentativa de esclarecer os pormenores do incidente. No final da conversa, Érica Reis fez questão de destacar a sua desilusão com dois concorrentes em particular: Micael Miquelino e Lisa Schincariol, deixou claro que o comportamento deles a magoou profundamente.

Na Cadeira Quente do pós-gala, Érica também acabou em lágrimas e desiludida com as nomeações de Dinis Almeida, ora veja o que aconteceu em pormenor:

Relembre-se aqui do acontecimento polémico:

No Especial de dia 5 de abril, conduzido por Cláudio Ramos, assistimos a imagens exclusivas do mais recente conflito entre Erica Reis e Solange Tavares. O motivo? Um alegado empurrão. Erica Reis acusa Solange Tavares de ter excedido os limites da forma como lhe tocou.

Nas imagens que agora vieram a público, é possível ver-se tudo. No Quarto Rosa, Solange está sentada a pensar no que aconteceu com Erica, acompanhada de concorrentes como Ana, Carina e Inês.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Carina entra em defesa de Solange e recorda o que Erica acabou de dizer ao entrar no quarto sobre o facto de Solange ter alegadamente a "empurrado na cozinha". A jovem concorrente de Viseu comenta que Erica dramatizou a situação. A concorrente exemplifica o que viu e conta que Erica se exaltou e acusou Solange de ter "ultrapassado os seus limites quando a empurrou para que ela saísse da Cozinha, não admitindo toques por parte da concorrente".

Erica ainda vai mais além: «Eu e tu já decidimos que não temos essa intimidade, e tu não estás disposta a isso, portanto, por favor, não me empurres, não me toques e não te encostes a mim. Eu não gosto das pessoas no meu espaço pessoal.»

