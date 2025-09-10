Ao Minuto

Em estado grave por complicações no parto: Antiga estrela de reality-show causa preocupação

  • Big Brother
  • Há 3h e 32min
Em estado grave por complicações no parto: Antiga estrela de reality-show causa preocupação - Big Brother

A mulher de 34 anos está hospitalizada em estado grave, na sequência de uma infeção séria pós-parto.

É uma história que está a chocar o mundo pela sua dureza: Erin Bates, ex-estrela do reality-show norte-americano 'Bringing Up Bates', está em estado grave no hospital, na sequência de complicações no parto do seu sétimo filho. 

A mulher de 34 anos é uma das 19 filhas do casal que protagonizou o reality-show, que acompanha os desafios diários de uma família numerosa. Erin também seguiu as pisadas dos pais, tendo até ao momento sete filhos. 

De acordo com a sua página de Instagram oficial, gerida pelo marido, Chad Paine, as complicações do parto tiveram origem numa infecção que evoluiu para uma sépticemia, uma condição ainda mais grave.

Erin está a tentar lutar ao máximo para se recuperar, apesar de a situação ser séria: «A recuperação não é rápida ou fácil, mas estamos profundamente gratos por cada pequeno passo em frente», disse Chad nas redes sociais. 

 

«Estou de coração partido por ver a minha Erin passar por tanta dor, mas vê-la a erguer a sua voz em louvor ao Senhor no meio disto, tem sido nada menos que inspirador», sublinhou. 

Chad acrescentou: «A bondade e gratidão que ela demonstra para com aqueles que cuidam dela é nada menos que Cristo nela. Ela tem sido luz por onde passa», rematou. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens de Erin Bates. 

