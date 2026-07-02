Eva Pais assume romance com famoso português: E há imagens do beijo apaixonado

A vida amorosa de Eva Pais volta a estar no centro das atenções. Após o mediático fim da relação com Diogo Maia, a vencedora do Secret Story 10 está agora a ser apontada como estando muito próxima de Tiago Gameiro, conhecido artisticamente como DJ Gamiix.

Os rumores ganharam força nas últimas horas, depois de os dois terem sido vistos juntos nas Festas do Montijo. Uma fotografia em que surgem abraçados, partilhada pela TV Guia, rapidamente começou a circular nas redes sociais, alimentando as especulações de que poderá estar a nascer um romance entre ambos. Segundo relatos divulgados por vários meios de comunicação, houve ainda quem garantisse que os dois foram vistos em clima de grande cumplicidade durante o evento.

A aproximação entre Eva Pais e o DJ é, contudo, recente. Os dois já tinham trabalhado juntos no palco durante o Rock in Rio Lisboa, onde a química entre ambos também não passou despercebida aos fãs.

Recorde-se que Eva Pais terminou a relação de cerca de cinco anos com Diogo Maia durante a participação na Casa dos Segredos 10, depois de o ex-namorado se ter envolvido com Ariana Miranda dentro da casa mais vigiada do país. Desde então, a jovem manteve-se solteira e chegou mesmo a ser associada a Tiago Blela, embora ambos tenham garantido que entre eles existia apenas uma amizade.

Eva Pais e DJ Gamiix confirmaram publicamente o relacionamento, ao partilharem um vídeo a beijarem-se.