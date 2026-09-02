Terminou uma relação de cinco anos, mas voltou a encontrar o amor. Agora, Eva Pais anuncia importante novidade: «Voltei...»

Eva Pais está de regresso a uma das grandes paixões da sua vida. Depois de uma longa pausa, a vencedora do «Secret Story 10» voltou aos treinos de atletismo, modalidade que deixou temporariamente de lado para entrar na casa mais vigiada do país.

Meses depois do fim da aventura no reality show da TVI, Eva calçou novamente as sapatilhas e retomou os treinos, dando início a uma nova etapa depois de um período particularmente intenso da sua vida.

A participação no «Secret Story 10» acabou por mudar por completo o quotidiano da jovem. Além de interromper a prática do atletismo para abraçar o desafio televisivo, Eva viveu dentro da casa momentos que acabariam por marcar profundamente o seu percurso no programa.

Durante o reality show, chegou ao fim a relação de cinco anos que mantinha com Diogo Maia. A separação ficou marcada pela aproximação e traição do então namorado com Ariana Miranda, também concorrente do programa.

A situação gerou uma forte onda de apoio a Eva fora da casa, mas a jovem só viria a perceber a verdadeira dimensão do carinho do público depois de terminar a experiência.

No final, Eva Pais foi a grande vencedora do «Secret Story 10», fechando um capítulo que começou com uma relação e terminou com uma realidade completamente diferente daquela com que tinha entrado.

Agora, meses depois, a antiga concorrente parece determinada a recuperar uma parte importante da vida que tinha deixado em suspenso. O regresso ao atletismo marca, assim, um reencontro com uma paixão anterior ao reality show e um novo começo depois de todas as emoções vividas dentro da casa.