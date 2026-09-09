Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Tudo começou com uma vitória e um vídeo partilhado nas redes sociais. Poucos meses depois, Eva Pais e Tiago Gameiro, mais conhecido como DJ Gamïx, não só estão apaixonados como se preparam para dividir os palcos num novo projeto a dois.

«Eva, ouvi dizer que querias ser DJ, não era?», pergunta Gamïx no vídeo partilhado nas redes sociais. «É verdade», confirma a vencedora do Secret Story 10 antes de revelar: «Criámos um projeto juntos».

«Gamix + Eva Pais. A nova dupla», anunciaram os dois, confirmando assim uma parceria ligada à música.

Há cerca de um mês, em entrevista ao Dois às 10, DJ Gamïx recordou o início da relação:

«Falávamos a nível profissional e depois passámos a falar todos os dias sem ser de trabalho. Foi natural e aconteceu. Não quero saber do que aconteceu antes, quero conhecer a Eva cá de fora».

Eva também falou abertamente sobre o novo amor: «O facto de ele não ter interesse nisso (Casa dos Segredos) deixa-me muito tranquila. Desacreditei no que poderia ser o amor, mas fui conhecendo o Tiago cada vez mais e não podia ter medo só por ser, como as pessoas dizem, muito cedo. A verdade é que foi natural e eu senti que não podia deixar escapar».

O novo projeto acaba por ser um passo curioso na história do casal, já que foi precisamente a música que os aproximou. Depois da vitória de Eva na Casa dos Segredos, Gamïx aproveitou um momento relacionado com a concorrente num dos seus conteúdos e partilhou-o nas redes sociais. Eva viu a publicação e começou a segui-lo.

Mais tarde, surgiu o convite para a vencedora do reality show participar numa atuação do DJ no Rock in Rio Lisboa. A partir daí, o que começou como uma ligação profissional acabou por ganhar outros contornos. A cumplicidade deu lugar ao romance, que ambos assumiram publicamente no início de julho.

A viver uma fase feliz, Eva e Gamïx voltam ao ponto onde tudo começou e transformam a ligação à música num projeto a dois.

Veja o vídeo que está a dar que falar: