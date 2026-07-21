Novo namoro de Eva Pais debaixo de olho. Profissional garante que relação não vai durar: «Ela está confusa»

Eva Pais assumiu recentemente o namoro com Tiago Rafael Gameiro, conhecido artisticamente como DJ Gamix, mas nem todos acreditam que a relação tenha futuro. Quem o diz é Sara Castro, spiritual coach e médium conhecida como «Sereia do Tarot», que recorreu às redes sociais para partilhar a sua leitura espiritual sobre o casal.

Apesar de reconhecer que a ex-concorrente de reality shows da TVI vive uma fase feliz da sua vida, a médium confessou ter dúvidas sobre a autenticidade da relação.

«Nota-se que ela está imensamente feliz e que está a viver uma fase bonita, colorida da sua vida. Será que isto é verdadeiro? Será que é um relacionamento que vai durar? (...) Será que está a nascer ali um amor verdadeiro ou que é apenas interesse, em termos comerciais, do rapaz para promover o seu próprio trabalho?», questionou.

«Não vejo sentimentos verdadeiros»

Depois de lançar as cartas, Sara Castro afirmou que não acredita que o relacionamento tenha futuro.

«Não vejo que seja para durar. Vejo que há um interesse significativo, em termos comerciais e em termos de publicidade, para o relacionamento, para o trabalho da pessoa que está neste relacionamento com ela», afirmou.

A médium foi ainda mais longe e garantiu que, segundo a leitura que fez, não existem sentimentos genuínos por parte de DJ Gamix.

«Não vejo aqui sentimentos verdadeiros, nem que possam vir. Ele não é uma pessoa de se apegar a ninguém, nem de se apaixonar verdadeiramente por ninguém», declarou.

«É ela que abandona»

Sara Castro acredita também que Eva Pais já terá algumas dúvidas em relação ao namoro, embora as mantenha reservadas apenas às pessoas mais próximas: «Ela está muito confusa, ela está com dúvidas. Pode até só confidenciar com familiares ou com pessoas mais próximas, mas ela tem dúvidas. Tem dúvidas quanto à veracidade das intenções dele», explicou.

Segundo a espiritualista, será a própria Eva Pais a colocar um ponto final na relação.

«Ela própria é que se afasta e se apercebe disso, de algumas coisas. Depois há aqui alguém que abandona a relação e é ela, pelo que eu vejo, é ela que abandona», revelou.

A justificação será outra

Na leitura feita por Sara Castro, a justificação pública para um eventual fim do namoro passará pelas diferentes rotinas do casal, mas essa não será, na sua opinião, a verdadeira razão.

«Ela vai justificar que abandonou esta relação porque têm vidas diferentes, porque ele viaja muito, porque não conseguem estar muito tempo juntos. Mas na verdade ela vai sentir que algo não está propriamente bem», afirmou.

A médium considera ainda que Eva Pais poderá não ter ultrapassado totalmente o fim da anterior relação e acredita que isso também influencia esta nova etapa da sua vida.

«Ela ainda não teve aqui um luto suficiente para poder entrar numa nova relação, fosse com esta pessoa, fosse com outra pessoa. O espiritual mostra muito isso e é uma ilusão. É uma ilusão mascarada de alegria, de fantasia do novo começo», concluiu.

Até ao momento, nem Eva Pais nem DJ Gamix reagiram publicamente às declarações de Sara Castro. Importa sublinhar que estas afirmações correspondem à interpretação e às previsões da médium, não existindo qualquer confirmação de que o relacionamento enfrente os cenários descritos.