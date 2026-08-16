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Eva Pais interrompe férias românticas e explica o motivo

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Eva Pais interrompe férias românticas e explica o motivo - Big Brother
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De férias românticas com o namorado, a grande vencedora da décima edição do Secret Story viu-se forçada a interromper o descanso e fez questão de explicar tudo aos seguidores

Nos últimos dias, temos acompanhado pelas redes sociais a escapadinha romântica de Eva Pais e do namorado, o DJ Gamix. No entanto, a grande vencedora da décima edição do Secret Story anunciou aos seguidores que o casal teve de fazer uma pausa na viagem devido a compromissos profissionais: "E demos uma fugida das férias do por motivos de: o meu amor vai tocar hoje", partilhou Eva através das stories do Instagram.

eva pais ferias instagram

No entanto, esta pausa durou pouco tempo. Logo após o trabalho, Eva voltou a partilhar stories a desfrutar do descanso, revelando através do Instagram que "um banho de piscina antes de ir dormir" lhes soube bem.

eva pais de ferias

O casal parece mais unido e cúmplice do que nunca, como mostra a story partilhada por Gamix, em que ambos surgem à beira da piscina ao nascer do sol, momentos antes de mergulharem, com a legenda "Metade de Agosto concluído".eva pais e dj gamix

Recorde-se que, nos últimos dias, a concorrente tem partilhado com os seguidores os frutos desta nova fase da sua vida. Depois do sucesso alcançado em Secret Story, Eva Pais revelou agora mais uma conquista pessoal: um novo automóvel, mostrado através de um vídeo nas redes sociais onde surge junto do carro com a frase "Eu disse sim".

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Temas: Eva Pais Namorado DJ Gamix Ferias Trabalho

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