Eva Pais interrompe férias românticas e explica o motivo

Nos últimos dias, temos acompanhado pelas redes sociais a escapadinha romântica de Eva Pais e do namorado, o DJ Gamix. No entanto, a grande vencedora da décima edição do Secret Story anunciou aos seguidores que o casal teve de fazer uma pausa na viagem devido a compromissos profissionais: "E demos uma fugida das férias do por motivos de: o meu amor vai tocar hoje", partilhou Eva através das stories do Instagram.

No entanto, esta pausa durou pouco tempo. Logo após o trabalho, Eva voltou a partilhar stories a desfrutar do descanso, revelando através do Instagram que "um banho de piscina antes de ir dormir" lhes soube bem.

O casal parece mais unido e cúmplice do que nunca, como mostra a story partilhada por Gamix, em que ambos surgem à beira da piscina ao nascer do sol, momentos antes de mergulharem, com a legenda "Metade de Agosto concluído".

Recorde-se que, nos últimos dias, a concorrente tem partilhado com os seguidores os frutos desta nova fase da sua vida. Depois do sucesso alcançado em Secret Story, Eva Pais revelou agora mais uma conquista pessoal: um novo automóvel, mostrado através de um vídeo nas redes sociais onde surge junto do carro com a frase "Eu disse sim".