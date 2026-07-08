Eva Pais partilha registo íntimo ao lado do namorado. E há um pormenor que chama atenção

Eva Pais surpreendeu os fãs ao assumir o namoro com Tiago Gameiro, mais conhecido por Dj Gamix. Depois do anúncio da relação, a 2 de julho de 2026, a ex-concorrente não tem parado de publicar registos ao lado da cara-metade e uma partilha em particular chama a atenção pela música que escolheu para a acompanhar o momento.

As fotografias foram publicadas nos stories de Eva Pais, numa montagem em que o casal surge bem agarradinho. Nas imagens, o jovem dá um beijo na face da namorada, num momento de ternura que deixa qualquer um rendido. Para acompanhar a foto, a vencedora do Secret Story 10, colocou uma música da Miley Cyrus que é uma autêntica declaração de amor: "Adore you".