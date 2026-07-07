Por esta ninguém esperava: Eva Pais abre negócio com pessoa especial. E é diferente de tudo o que já viu

Depois de conquistar o público e vencer o Secret Story 10, Eva Pais embarcou numa nova aventura profissional. A ex-concorrente surpreendeu os seguidores ao anunciar a abertura de um negócio muito diferente daquilo que muitos poderiam esperar.

A grande novidade foi revelada através das redes sociais, onde Eva Pais anunciou o lançamento da GUMIMI, uma loja online dedicada ao universo das gomas. O projeto nasce em parceria com uma das pessoas mais importantes da sua vida: a irmã.

"Bem-vindos ao universo GUMIMI 💜 Estamos nos últimos preparativos para abrir a nossa loja online. Segue-nos para mais novidades ✨", pode ler-se na publicação partilhada no Instagram.

A novidade rapidamente despertou a curiosidade dos fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e entusiasmo pelo novo desafio da vencedora do reality show da TVI.

Ao contrário de muitos antigos concorrentes de programas televisivos, que optam por apostar na televisão, na moda ou nas redes sociais, Eva Pais decidiu seguir um caminho completamente diferente, investindo num conceito dedicado aos apreciadores de doces e gomas.

Embora ainda não tenha sido divulgada a data oficial de abertura da loja online, tudo indica que os últimos preparativos já estão em andamento. A expectativa é elevada entre os seguidores, que aguardam para descobrir toda a oferta da GUMIMI.

Com este novo projeto, Eva Pais demonstra que está pronta para explorar novos desafios profissionais, desta vez lado a lado com a irmã, transformando uma ideia em negócio e prometendo criar um verdadeiro universo de sabores para os amantes de gomas.