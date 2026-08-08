«Eu disse sim»: Eva Pais surpreende com anúncio inesperado após começar um novo romance

Eva Pais recorreu às redes sociais para partilhar um novo vídeo que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs. Na publicação, a jovem surge junto de uma nova aquisição e deixa uma frase curta, mas suficientemente sugestiva: «Eu disse sim».

A novidade não está relacionada com uma decisão amorosa, mas sim com uma conquista pessoal. A vencedora de Secret Story mostrou o seu novo carro, revelando assim mais um dos frutos da nova fase que começou depois da sua passagem pelo programa da TVI.

O momento foi partilhado com entusiasmo e mostra Eva ao lado do novo automóvel, numa publicação que rapidamente chamou a atenção de quem acompanha o seu percurso desde a entrada na casa mais vigiada do país.

A vitória no reality show marcou uma verdadeira mudança na vida da jovem, que passou de uma anónima a um dos rostos mais comentados da televisão portuguesa. Desde então, Eva tem continuado próxima dos seguidores através das redes sociais, onde vai revelando alguns momentos desta nova etapa.

Agora, entre os novos projetos e as conquistas que vão surgindo, há também espaço para celebrar uma aquisição que parece ter deixado a vencedora particularmente feliz.