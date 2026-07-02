Tiago Blela quebra silêncio sobre o namoro de Eva Pais: e a reação está a dar muito que falar

Perdeu o namorado, ganhou 100 mil euros e agora vive férias de sonho. Esta é a nova vida de Eva

Eva Pais surpreendeu os fãs ao assumir o namoro com Tiago Gameiro, mais conhecido por Dj Gamix. No Instagram, a vencedora do Secret Story 10 partilhou um vídeo em que surge a beijar o namorado e Tiago Blela, que nunca escondeu o carinho que sente pela jovem, teve uma reação que está a dar que falar.

Na caixa de comentários daquela publicação, Tiago Blela, também ele ex-concorrente do Secret Story 10, escreveu: «Onde o amor vence, ninguém perde. Que a felicidade te acompanhe sempre. Mereces o melhor da vida.»

Na mesma partilha, vários fãs lamentaram o facto de Eva Pais não ter dado uma oportunidade a Tiago Blela. «É que nem uma oportunidade deu ao Tiago», «Quem é esse? Não me levem a mal, mas achava que ela e o Tiago iam ficar juntos», «Eu à espera do Tiago...», pode ler-se.

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