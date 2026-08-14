Luxo sem fim: Eva conquista o seu primeiro carro e o valor vai deixá-lo boquiaberto

Eva está a viver uma fase de grandes conquistas e decidiu partilhar uma novidade muito especial com os seguidores. A influenciadora revelou que concretizou um dos seus grandes objetivos: ter o seu próprio carro.

Através das redes sociais, Eva mostrou-se radiante ao anunciar a novidade e não escondeu a emoção por finalmente poder revelar o “famoso” carro que tanto desejava. “Uma das novidades que estava ansiosa para vos contar…”, começou por escrever.

A jovem revelou ainda que esta conquista aconteceu com o apoio da Auto Status, através de uma parceria que tornou possível a chegada do novo automóvel.

E há mais: o carro escolhido por Eva é um Mercedes, uma viatura de luxo que promete não passar despercebida. A viatura custa cerca de 40.000€. Nas imagens partilhadas, a influenciadora fez questão de mostrar o resultado desta nova conquista, assumindo-se “muito feliz” por poder finalmente partilhar este momento com quem a acompanha.

“Um dos meus grandes objetivos era ter UM CARRITTTTOOOO”, confessou Eva, que agradeceu à marca pela confiança e por fazer parte desta conquista tão desejada.