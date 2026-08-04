Inacreditável: Eva marca o namorado no próprio corpo e o DJ apelida-a de “obcecada”

Eva voltou a mostrar que o romance com o DJ Gamix está mais forte do que nunca. Desta vez, a influenciadora recorreu às redes sociais para revelar um detalhe muito especial na sua nova manicure: as unhas exibem as letras “GX”, uma referência ao nome artístico do companheiro.

O gesto não passou despercebido ao próprio DJ, que fez questão de reagir de forma divertida à publicação. Nos comentários, escreveu: “Obcecada, mas eu gosto assim”, uma mensagem que rapidamente chamou a atenção dos seguidores e arrancou várias reações bem-humoradas.

A troca de carinho entre o casal reforça a cumplicidade que têm vindo a demonstrar publicamente desde que assumiram a relação. Entre fotografias, declarações e momentos a dois, Eva e Gamix continuam a conquistar os fãs, que acompanham de perto cada nova partilha.

Com um simples detalhe nas unhas, Eva voltou a provar que o amor também se revela nos pequenos gestos, enquanto a resposta divertida do namorado acabou por tornar o momento ainda mais especial.