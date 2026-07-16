De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor

Eva marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, acompanhada pelo namorado, DJ Gamix, para falar, pela primeira vez em televisão, sobre a relação. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, ambos revelaram detalhes sobre o início do romance e a dinâmica que construíram enquanto casal.

A ex-concorrente começou por explicar que tudo aconteceu de forma natural, quando ambos se encontraram para tratar de questões relacionadas com um espetáculo. «Quando tivemos juntos a primeira vez para tratar dos assuntos do espetáculo, começámos a falar.»

Apesar da aproximação, Eva garante que nunca imaginou que a história pudesse evoluir para uma relação amorosa: «Nunca pensei que estivéssemos aqui hoje.»

Por sua vez, Tiago Gameiro confessou que, numa fase inicial, via Eva apenas no contexto profissional: «Foi profissional.» O músico explicou que só mais tarde começou a olhar para Eva de outra forma: «Só comecei a reparar mais nela quando começámos a falar para além do profissional.»

Durante a conversa, Eva revelou ainda que um dos aspetos que mais a tranquilizou foi o facto de Tiago nunca ter dado importância ao percurso mediático que viveu. «O facto de ele não ter interesse no que aconteceu dentro da casa tranquiliza-me.»

A jovem admitiu também que, depois das desilusões amorosas que viveu, chegou a perder a esperança de voltar a encontrar alguém. «Desacreditei no amor, achei que podia ficar muito tempo sozinha.» Ainda assim, reconhece que a vida acabou por surpreendê-la. «Achamos sempre que não há outro caminho.»

A entrevista ficou marcada pela cumplicidade entre os dois, que mostraram estar a viver uma fase feliz e não esconderam a sintonia que os une.