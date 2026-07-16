De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor
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Eva e DJ Gamiix abriram as portas da sua relação no Dois às 10 e revelaram como uma ligação profissional acabou por dar lugar ao amor.
Eva marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, acompanhada pelo namorado, DJ Gamix, para falar, pela primeira vez em televisão, sobre a relação. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, ambos revelaram detalhes sobre o início do romance e a dinâmica que construíram enquanto casal.
A ex-concorrente começou por explicar que tudo aconteceu de forma natural, quando ambos se encontraram para tratar de questões relacionadas com um espetáculo. «Quando tivemos juntos a primeira vez para tratar dos assuntos do espetáculo, começámos a falar.»
Apesar da aproximação, Eva garante que nunca imaginou que a história pudesse evoluir para uma relação amorosa: «Nunca pensei que estivéssemos aqui hoje.»
Por sua vez, Tiago Gameiro confessou que, numa fase inicial, via Eva apenas no contexto profissional: «Foi profissional.» O músico explicou que só mais tarde começou a olhar para Eva de outra forma: «Só comecei a reparar mais nela quando começámos a falar para além do profissional.»
Durante a conversa, Eva revelou ainda que um dos aspetos que mais a tranquilizou foi o facto de Tiago nunca ter dado importância ao percurso mediático que viveu. «O facto de ele não ter interesse no que aconteceu dentro da casa tranquiliza-me.»
A jovem admitiu também que, depois das desilusões amorosas que viveu, chegou a perder a esperança de voltar a encontrar alguém. «Desacreditei no amor, achei que podia ficar muito tempo sozinha.» Ainda assim, reconhece que a vida acabou por surpreendê-la. «Achamos sempre que não há outro caminho.»
A entrevista ficou marcada pela cumplicidade entre os dois, que mostraram estar a viver uma fase feliz e não esconderam a sintonia que os une.