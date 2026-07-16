De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor

Ao Minuto

16:55
Vanessa comenta mudança de "estratégia" de Nuno: «Acho que estás com outra postura» - Big Brother
05:58

Vanessa comenta mudança de "estratégia" de Nuno: «Acho que estás com outra postura»

16:46
No limite? Vanessa perde a cabeça após debate sobre prova semanal - Big Brother
04:13

No limite? Vanessa perde a cabeça após debate sobre prova semanal

16:42
Alteração de Mariana Sá prejudicou a prova? Concorrentes julgam mudança de Joaquim - Big Brother
11:02

Alteração de Mariana Sá prejudicou a prova? Concorrentes julgam mudança de Joaquim

16:07
O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se - Big Brother

O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se

16:03
Mariana Sá “põe travão” a Joaquim: «Não és o centro do mundo» - Big Brother
07:00

Mariana Sá “põe travão” a Joaquim: «Não és o centro do mundo»

15:43
Sem filtros! Concorrentes comentam liderança de Afonso - Big Brother
04:24

Sem filtros! Concorrentes comentam liderança de Afonso

14:10
Sara e Joaquim passam-se e criticam atitude de João Ventura: «Vem agora com ciúmes (...) é uma criança» - Big Brother
05:27

Sara e Joaquim passam-se e criticam atitude de João Ventura: «Vem agora com ciúmes (...) é uma criança»

14:05
Tatiana chora baba e ranho no colo de Sara. E este é o motivo - Big Brother
09:05

Tatiana chora baba e ranho no colo de Sara. E este é o motivo

14:00
Tatiana "encosta" Joana à parede: «Não posso confiar em ti (...) provocaste...» - Big Brother
08:37

Tatiana "encosta" Joana à parede: «Não posso confiar em ti (...) provocaste...»

13:34
Clima de tensão! João Ventura confronta Tatiana: «Isso está a afastar-nos» - Big Brother
04:23

Clima de tensão! João Ventura confronta Tatiana: «Isso está a afastar-nos»

12:59
Momento épico: Raquel e Íris descobrem que têm o mesmo gosto musical - Big Brother
03:38

Momento épico: Raquel e Íris descobrem que têm o mesmo gosto musical

12:37
Raquel pede a Nuno que se deite ao pé de si. E a reação do concorrente surpreende - Big Brother
01:04

Raquel pede a Nuno que se deite ao pé de si. E a reação do concorrente surpreende

12:35
João Ventura fala sobre a amizade com Tatiana: «Causa fricção» - Big Brother
04:00

João Ventura fala sobre a amizade com Tatiana: «Causa fricção»

12:07
O assunto é sobre Nuno e Joana é implacável com Raquel: «Desconfiança não tem nada a ver com falta de raciocínio» - Big Brother
07:19

O assunto é sobre Nuno e Joana é implacável com Raquel: «Desconfiança não tem nada a ver com falta de raciocínio»

11:44
Avião sobrevoa a casa e os concorrentes têm reação imediata - Big Brother
01:09

Avião sobrevoa a casa e os concorrentes têm reação imediata

11:43
Boris acredita que há dois grupos na casa. E expõe teoria a Nuno - Big Brother
02:08

Boris acredita que há dois grupos na casa. E expõe teoria a Nuno

11:29
Depois do fim da história com Nuno, Raquel questiona Íris sobre Sara - Big Brother
01:23

Depois do fim da história com Nuno, Raquel questiona Íris sobre Sara

11:23
Nuno é aconselhado por Boris e Joana: «Estás melhor assim. Livre, leve e solto» - Big Brother
05:26

Nuno é aconselhado por Boris e Joana: «Estás melhor assim. Livre, leve e solto»

11:05
Cansado dos "bitaites" de Raquel, Nuno atira: «Não és tu que me vais dar conselhos» - Big Brother
01:23

Cansado dos "bitaites" de Raquel, Nuno atira: «Não és tu que me vais dar conselhos»

11:04
Corte e costura ao acordar. Estará João Ventura a afastar-se de Tatiana? Veja as opiniões - Big Brother
04:46

Corte e costura ao acordar. Estará João Ventura a afastar-se de Tatiana? Veja as opiniões

10:54
Raquel e Nuno fazem "lavagem de roupa suja" durante o pequeno-almoço: «Foste falsa» - Big Brother
10:09

Raquel e Nuno fazem "lavagem de roupa suja" durante o pequeno-almoço: «Foste falsa»

10:41
Esta foto tem mais de 20 anos e mostra mãe e filho que trocaram o anonimato pela “fama”: Adivinha quem são? - Big Brother

Esta foto tem mais de 20 anos e mostra mãe e filho que trocaram o anonimato pela “fama”: Adivinha quem são?

10:18
Nuno e Raquel recebem pequeno-almoço especial. Mas não vão sozinhos - Big Brother
04:25

Nuno e Raquel recebem pequeno-almoço especial. Mas não vão sozinhos

10:08
Longe de Miguel, Mariana Sá enfrenta um despertar diferente. E foi assim que reagiu - Big Brother
06:24

Longe de Miguel, Mariana Sá enfrenta um despertar diferente. E foi assim que reagiu

01:02
Sara arrasa Miguel e atira: «Vira-te para o outro lado, aqui não tens jogo» - Big Brother
01:53

Sara arrasa Miguel e atira: «Vira-te para o outro lado, aqui não tens jogo»

Acompanhe ao minuto

De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor

  • Big Brother
De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Eva e DJ Gamiix abriram as portas da sua relação no Dois às 10 e revelaram como uma ligação profissional acabou por dar lugar ao amor.

Eva marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, acompanhada pelo namorado, DJ Gamix, para falar, pela primeira vez em televisão, sobre a relação. À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, ambos revelaram detalhes sobre o início do romance e a dinâmica que construíram enquanto casal.

A ex-concorrente começou por explicar que tudo aconteceu de forma natural, quando ambos se encontraram para tratar de questões relacionadas com um espetáculo. «Quando tivemos juntos a primeira vez para tratar dos assuntos do espetáculo, começámos a falar.»

Apesar da aproximação, Eva garante que nunca imaginou que a história pudesse evoluir para uma relação amorosa: «Nunca pensei que estivéssemos aqui hoje.»

Por sua vez, Tiago Gameiro confessou que, numa fase inicial, via Eva apenas no contexto profissional: «Foi profissional.» O músico explicou que só mais tarde começou a olhar para Eva de outra forma: «Só comecei a reparar mais nela quando começámos a falar para além do profissional.»

Durante a conversa, Eva revelou ainda que um dos aspetos que mais a tranquilizou foi o facto de Tiago nunca ter dado importância ao percurso mediático que viveu. «O facto de ele não ter interesse no que aconteceu dentro da casa tranquiliza-me.»

A jovem admitiu também que, depois das desilusões amorosas que viveu, chegou a perder a esperança de voltar a encontrar alguém. «Desacreditei no amor, achei que podia ficar muito tempo sozinha.» Ainda assim, reconhece que a vida acabou por surpreendê-la. «Achamos sempre que não há outro caminho.»

A entrevista ficou marcada pela cumplicidade entre os dois, que mostraram estar a viver uma fase feliz e não esconderam a sintonia que os une.

Temas: Eva Tiago Gameiro

Relacionados

Cristina Ferreira revela um dos seus doces preferidos e consegue fazê-lo com quatro ingredientes

Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

«Acordo no chão toda rebentada»: Em direto, Ariana revela novos detalhes do acidente e impressionam

Choque: Ex-concorrente do Big Brother Famosos é encontrada morta em casa e há indícios de terrorismo

O pequeno-almoço de Cristina Ferreira leva um ingrediente e nós temos a certeza que está no seu frigorÍfico

Fora da Casa

Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo

Há 1h e 13min

Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

Há 1h e 22min

Viveu um romance polémico no Secret Story. Agora anuncia que já é pai novamente: «Faltam-me as palavras»

Há 2h e 44min

Cristina Ferreira revela um dos seus doces preferidos e consegue fazê-lo com quatro ingredientes

Hoje às 12:51

Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo

Hoje às 12:36

Primeira entrevista de Eva Pais com o novo namorado - Veja a conversa completa

Hoje às 12:01
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Choque: Ex-concorrente do Big Brother Famosos é encontrada morta em casa e há indícios de terrorismo

Hoje às 11:55

Indireta? Após vídeo de Carolina Pinto, Marco Costa partilha recado que está a dar que falar

Hoje às 10:02
01:04

Raquel pede a Nuno que se deite ao pé de si. E a reação do concorrente surpreende

Hoje às 12:37

Três passos que fazem a diferença: A rotina matinal de Cristina Ferreira está a dar que falar e é fácil de replicar

Ontem às 15:47
03:33

DJ Gamix confessa que não acompanhou a participação de Eva Pais no “Secret Story”

Hoje às 11:39
Ver Mais

Notícias

Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo

Há 1h e 13min

Relações cortadas! João Ricardo vira costas a Marcia Soares e há novas declarações explosivas

Há 1h e 22min

O jogo virou e Raquel está cada vez mais longe de Nuno: Conheça o ranking de popularidade e surpreenda-se

Há 1h e 25min

Viveu um romance polémico no Secret Story. Agora anuncia que já é pai novamente: «Faltam-me as palavras»

Há 2h e 44min

De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor

Há 3h e 9min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

05:27

Sara e Joaquim passam-se e criticam atitude de João Ventura: «Vem agora com ciúmes (...) é uma criança»

Há 3h e 22min
09:05

Tatiana chora baba e ranho no colo de Sara. E este é o motivo

Há 3h e 27min
08:37

Tatiana "encosta" Joana à parede: «Não posso confiar em ti (...) provocaste...»

Há 3h e 32min
04:23

Clima de tensão! João Ventura confronta Tatiana: «Isso está a afastar-nos»

Há 3h e 58min
03:38

Momento épico: Raquel e Íris descobrem que têm o mesmo gosto musical

Hoje às 12:59
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em dia especial, namorado declara-se a Nuno Eiró: "Afinal, é isto que é o amor!"

Há 27 min

Após anunciar adeus à TVI, Marcia Soares partilha novidade: "Lá estarei"

Há 50 min

Marcia Soares toma decisão surpreendente... e deixa de ser comentadora na TVI!

Há 1h e 17min

Tragédia: ex-concorrente do "Big Brother Famosos" encontrada morta! Crime investigado como terrorismo

Há 3h e 55min

David Maurício explica decisão radical: "Senti que estava muito deslumbrado"

Ontem às 16:23
Ver Mais Outros Sites