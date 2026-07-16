Eva revela o apelido carinhoso pelo qual chama o novo namorado e vai surpreendê-lo
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Eva revelou um detalhe carinhoso da relação com o DJ Gamiix. A ex-concorrente contou, em direto no Dois às 10, como é que o casal se trata no dia a dia.
Durante a entrevista no Dois às 10, Eva e Tiago Gameiro partilharam vários detalhes sobre a relação, incluindo um dos gestos mais simples e carinhosos da vida a dois.
Questionada por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a forma como se tratam, Eva não hesitou em responder: "Amor."
O casal revelou que esse é o apelido carinhoso que usam entre si, mostrando a cumplicidade que têm vindo a construir desde o início da relação.
Ao longo da conversa, os dois mostraram-se descontraídos e apaixonados, confirmando que vivem uma fase de grande felicidade, marcada por respeito, proximidade e muito carinho.