Reconhecia-a? A mudança de visual desta ex-concorrente está a dar que falar

Carolina Nunes decidiu mudar de visual e apostou o corte de cabelo mais curto que já a vimos usar. No início desta semana, a ex-concorrente do Big Brother 2024 partilhou um vídeo em que se mostra a despedir do enorme cabelo loiro de que era dona e a adotar um corte que é tendência: um bob.

"Bem-vindos à minha era do Bob. E eu estou a amar muito!", escreveu, na legenda daquela partilha.

Pode ver aqui a transformação.

O novo visual mereceu vários elogios dos fãs. "Ahn que lindaaaaaa ❤️", "Lindaaaaaa!! Sou só eu que acho a Carol muito parecida com a Luísa Sonza? 😳", "Uau estás linda", "adoro!!! fica-te super super bem 🍋", "muito melhor!", "Lindíssima Belíssima 😘", são alguns dos comentários que se podem ler.

Depois de perder 8kg em dois meses, Carolina Nunes mostra-se em biquíni

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, voltou a dar que falar nas redes sociais ao exibir a sua nova forma física em biquíni, num registo elegante que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Recorde-se que a jovem de 23 anos revelou o ano passado sobre ter passado por uma transformação física significativa, tendo perdido cerca de oito quilos em apenas dois meses. Segundo contou aos fãs, todo o processo aconteceu sem recurso a exercício físico.

Foi através dos stories do Instagram, que Carolina Nunes explicou detalhadamente como conseguiu atingir os resultados, destacando o acompanhamento nutricional como peça-chave. “Vou falar sobre a minha transformação e como eu consegui perder 8 quilos em dois meses”, começou por dizer.

“Quando eu decidi que queria perder peso, procurei a Marta (nutricionista) e fui 100% sincera: eu não quero ginásio, não quero fazer exercício físico, não tenho paciência, não quero. Ela fez um plano top, muita gente pergunta se passei fome, não, não passei”, explicou.

A jovem acrescentou ainda que muitas pessoas confundem restrição alimentar com fome real, sublinhando que o plano foi totalmente adaptado às suas necessidades. “Eu acho que as pessoas que estão a fazer dietas ou planos alimentares muitas vezes confundem o passar fome com o que me apetece neste momento. O plano foi 100% personalizado para mim”, referiu.

Carolina Nunes terminou a partilha mostrando o antes e depois da sua transformação, afirmando que espera que a sua experiência possa servir de motivação para outras pessoas que procuram mudar o seu estilo de vida.

Veja a sua incrível transformação na galeria acima.