Concorrente do Big Brother recusa-se a sair da casa após ordem de expulsão. E "obriga produção" a chamar segurança

Um episódio insólito no Big Brother argentino tem dado que falar em todo o país. Na passada quinta-feira, dia 27 de agosto, a produção do programa viu-se obrigada a recorrer à segurança para conseguir retirar uma concorrente da casa, após esta se ter recusado a cumprir a ordem de expulsão.

O caso ocorreu no "Gran Hermano: Generación Dorada", a versão argentina do formato, transmitida pelo canal Telefe. A polémica começou depois de a produção ter decidido pela expulsão imediata de duas concorrentes, Steffany "Campanita" Pereira e Danelik Galazán, na sequência de uma violenta discussão entre ambas.

A decisão surgiu após um confronto ocorrido na noite anterior, que esteve perto de resultar em agressão física entre as duas participantes.

O verdadeiro momento de tensão, no entanto, ainda estava para acontecer. Quando confrontados com a decisão da produção, os desfechos foram bem diferentes: enquanto Danelik Galazán aceitou de imediato a ordem de saída, Steffany "Campanita" Pereira recusou-se terminantemente a abandonar a casa, obrigando a produção a intervir com recurso a segurança para concretizar a expulsão.