Expulsão na casa do Big Brother gera fortes reações. Descubra quem foi o concorrente expulso esta noite

A gala do Big Brother está a ser palco de muitos momentos marcantes e de assuntos que, certamente, vão dar que falar. Os concorrentes foram surpreendidos com a presença das suas mães e com as mudanças no jogo. Mas, ainda faltava o momento mais aguardado da noite: a expulsão!

Recorde-se que esta gala não foi como qualquer outra, dado que se celebra o dia da mãe. Os concorrentes foram surpreendidos, numa noite em que várias decisões foram tomadas, alterando o rumo do jogo.

Cláudio Ramos encerrou as votações, lançou o gráfico e revelou quem foi o nomeado menos votado desta semana pelos portugueses. As percentagens não mentem, e o concorrente a ser expulso esta noite, com 16% dos votos é Adrielle Peixoto! A decisão do público foi clara, e a reação dentro da casa não podia ter sido mais intensa, dado a surpresa.

Veja aqui o momento da revelação da expulsão de Adrielle Peixoto e todas as reações:

Recorde que Adrielle Peixoto é modelo e, no Brasil, já ganhou vários títulos de Miss. Cresceu na Baía e, atualmente, vive na Reboleira. Chegou a Portugal em 2022 para participar num concurso de beleza e decidiu que era o lugar ideal para viver. Sempre teve o sonho de participar no Big Brother e acha que a sua assertividade e vontade de vencer vão fazer a diferença.