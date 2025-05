Big Brother: Está revelado o concorrente expulso da noite e as reações já se fizeram sentir

A gala do Big Brother está a ser palco de muitas emoções e de temas que, certamente, vão dar que falar. Mas, ainda faltava o momento mais aguardado da noite: a expulsão!

Sara Silva foi a concorrente expulsa pelos portugueses com 22% dos votos.

Recorde-se que, esta votação era para salvar, e os concorrentes que estavam na chapa eram Carina Frias, Igor Rodriguez, Manuel Cavaco e Sara Silva. Carina foi a primeira salva, seguindo-se de Cavaco e Igor.

Cláudio Ramos encerrou as votações, lançou o gráfico e revelou quem foi o nomeado menos votado desta semana pelos portugueses. As percentagens não mentem, e o concorrente a ser expulso esta noite, com 22% dos votos é Sara Silva! A decisão do público foi clara, e a reação dentro da casa não podia ter sido mais intensa, dado a surpresa.

Sara Silva vem de Barcelos, tem 22 anos e é gestora de redes sociais. Trabalha por conta própria a gerir as redes de várias empresas e, aos fins-de-semana, faz ainda part-time numa sapataria.

Licenciada em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto, está a tirar uma pós-graduação em Social Media e Content Marketing. Fala muito, muito depressa e com muita energia.

Dançou dos 5 aos 18 anos, participou em várias competições nacionais e internacionais, e confessa que só fica satisfeita quando alcança o primeiro lugar.

Vem de uma família muito unida e entra na casa pronta para viver a experiência a 100% e para mostrar a sua personalidade destemida e extrovertida.