O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

O Big Brother teve de intervir de forma dura após a expulsão de Bruno de Carvalho devido a um pontapé. Após o antigo presidente do Sporting ser obrigado a abandonar a casa mais vigiada do País, Maria Botelho Moniz fez um sério aviso aos concorrentes, a lementar os seus comportamentos. Contudo, começou tudo aos gritos.

Perante estes comportamentos, O Big Brother foi obrigado a intervir para repor a ordem. «Acabou a baixaria».

Assim que acabou o programa Especial que ditou a expulsão de Bruno de Carvalho, Catarina Miranda afirma que Kina escusa estar a chorar. Kina grita para que não falem com ela. Miranda e Afonso acusam Kina de se fazer de coitadinha, de ser má e ofender as pessoas. Bruna começa a gritar que parem! Ao mesmo tempo, Kina diz que eles são “monstros”. O caos instala-se na casa e o Big exige que se calem todos e diz que quer apenas ouvir a consciência de cada um.

Depois disso, Kina e Bruna choram em tristeza profunda. Já na esplanada, Afonso e Catarina Miranda mostram-se felizes e nada arrependidos. «Não me arrependo de nada», diz Catarina Miranda.