Ao Minuto

10:21
Catarina Miranda ri-se da expulsão de Bruno de Carvalho, mas também ela já foi expulsa. Recorde - Big Brother

Catarina Miranda ri-se da expulsão de Bruno de Carvalho, mas também ela já foi expulsa. Recorde

09:18
As imagens do desespero que se viveu após a expulsão de Bruno de Carvalho - Big Brother
04:13

As imagens do desespero que se viveu após a expulsão de Bruno de Carvalho

09:15
Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora - Big Brother
03:33

Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora

09:10
Antes da expulsão, Bruno de Carvalho forçou desistência coletiva - Big Brother
05:46

Antes da expulsão, Bruno de Carvalho forçou desistência coletiva

08:54
O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro - Big Brother

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

08:28
Enquanto uns choram arrependidos, Catarina Miranda mostra-se feliz: «Não me arrependo de nada» - Big Brother
06:08

Enquanto uns choram arrependidos, Catarina Miranda mostra-se feliz: «Não me arrependo de nada»

08:27
Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria» - Big Brother
05:23

Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»

08:17
Big Brother perde as estribeiras com concorrentes: «Passou-se mesmo» - Big Brother
02:33

Big Brother perde as estribeiras com concorrentes: «Passou-se mesmo»

08:14
Fábio Paim triste com comportamento: «Eu fico cego, mas não tenho maldade» - Big Brother
03:53

Fábio Paim triste com comportamento: «Eu fico cego, mas não tenho maldade»

08:11
A história repetiu-se, mas este é o pontapé mais famoso da história do Big Brother - Big Brother

A história repetiu-se, mas este é o pontapé mais famoso da história do Big Brother

23:32
Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto» - Big Brother
03:20

Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»

23:21
O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé» - Big Brother
03:58

O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé»

23:15
Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos» - Big Brother
03:40

Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos»

23:14
Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta - Big Brother

Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta

23:06
Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa - Big Brother
03:08

Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa

23:03
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother - Big Brother
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

22:59
Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir» - Big Brother
02:53

Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir»

22:52
Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta - Big Brother
01:11

Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta

22:48
Maria Botelho Moniz deixa recado forte aos concorrentes:«Somos todos melhores do que isto» - Big Brother
02:59

Maria Botelho Moniz deixa recado forte aos concorrentes:«Somos todos melhores do que isto»

22:46
Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens - Big Brother
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

22:42
Kina atinge limite com Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Sou vítima deles os dois» - Big Brother
04:19

Kina atinge limite com Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Sou vítima deles os dois»

22:35
Sanção aplicada! Fábio Paim paga caro após discussão com Catarina Miranda - Big Brother
02:26

Sanção aplicada! Fábio Paim paga caro após discussão com Catarina Miranda

22:32
«Eu estou arrependido»: Fábio Paim assume responsabilidade após conflito - Big Brother
06:40

«Eu estou arrependido»: Fábio Paim assume responsabilidade após conflito

22:31
Choque total. Pontapé leva à expulsão direta de Bruno de Carvalho - Big Brother

Choque total. Pontapé leva à expulsão direta de Bruno de Carvalho

22:28
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos - Big Brother
02:57

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

Acompanhe ao minuto

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

  • Há 1h e 45min
O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro - Big Brother

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente do Big Brother Verão e a casa ficou o caos. Houve gritos e muito choro e o Big Brother foi obrigado a intervir de forma dura

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

O Big Brother teve de intervir de forma dura após a expulsão de Bruno de Carvalho devido a um pontapé. Após o antigo presidente do Sporting ser obrigado a abandonar a casa mais vigiada do País, Maria Botelho Moniz fez um sério aviso aos concorrentes, a lementar os seus comportamentos. Contudo, começou tudo aos gritos.

Perante estes comportamentos, O Big Brother foi obrigado a intervir para repor a ordem. «Acabou a baixaria».

Assim que acabou o programa Especial que ditou a expulsão de Bruno de Carvalho, Catarina Miranda afirma que Kina escusa estar a chorar. Kina grita para que não falem com ela. Miranda e Afonso acusam Kina de se fazer de coitadinha, de ser má e ofender as pessoas. Bruna começa a gritar que parem! Ao mesmo tempo, Kina diz que eles são “monstros”. O caos instala-se na casa e o Big exige que se calem todos e diz que quer apenas ouvir a consciência de cada um.

Depois disso, Kina e Bruna choram em tristeza profunda. Já na esplanada, Afonso e Catarina Miranda mostram-se felizes e nada arrependidos. «Não me arrependo de nada», diz Catarina Miranda.

 

Temas: Expulsão Bruno de Carvalho

Mais Vistos

Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Ontem às 22:03
00:35

As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Ontem às 21:59
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Ontem às 23:03

Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta

Ontem às 23:14
03:20

Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»

Ontem às 23:32
Ver Mais

Notícias

Catarina Miranda ri-se da expulsão de Bruno de Carvalho, mas também ela já foi expulsa. Recorde

Há 19 min

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

Há 1h e 45min

A história repetiu-se, mas este é o pontapé mais famoso da história do Big Brother

Há 2h e 29min

Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta

Ontem às 23:14

Choque total. Pontapé leva à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Ontem às 22:31
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Ontem às 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

Ontem às 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Ontem às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Ontem às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Ontem às 15:59

Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

Ontem às 15:36

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Ontem às 15:30

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Ontem às 10:36
03:07

O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira

Ontem às 09:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Ontem às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Fanny Rodrigues abraçada a pessoa especial: "Está no meu coração e agora no do meu Bernardo também"

Há 34 min

Bruno de Carvalho é expulso do "Big Brother Verão"... e Miguel Vicente tem algo a dizer!

Há 1h e 13min

Expulsão de Bruno de Carvalho do "Big Brother": Daniela Ventura reage com duas palavras... e uma gargalhada!

Há 1h e 31min

"Big Brother Verão": após expulsão por agressão, Bruno de Carvalho quebra o silêncio!

Há 1h e 58min

Insultos e ameaças no "Big Brother Verão": Fábio Paim recebe dura sanção!

Ontem às 22:16
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

Ontem às 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

Ontem às 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais