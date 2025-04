Choque: A casa do Big Brother despede-se de mais um concorrente, o que desperta reações. Saiba quem é o expulso da noite

A gala do Big Brother está ao rubro! A noite vai sendo marcada por momentos de alta tensão e por assuntos que, certamente, vão dar que falar. Mas, ainda faltava o momento mais aguardado da noite: a expulsão!

Cláudio Ramos encerrou as votações, lançou o gráfico e revelou quem foi o nomeado menos votado desta semana pelos portugueses, uma vez que o público é soberano. As percentagens não mentem, e o concorrente a ser expulso esta noite é: Dinis Almeida! A decisão do público foi clara, e a reação dentro da casa não podia ter sido mais intensa. Vários foram os concorrentes chocados com a expulsão, principalmente Solange Tavares, que não segurou as lágrimas.

Veja aqui o momento da expulsão de Dinis Almeida e todas as reações:

Recorde-se que Dinis Almeida, de 29 anos, é natural de Alcobaça. Começou numa fábrica de pedra aos 16 anos porque queria ser independente financeiramente. Foi ganhando experiência e especializou-se em trabalhar aquela matéria-prima de forma artística. Para fugir do pó e da sujidade deste trabalho, no verão faz bartending em bares de praia.

Dinis Almeida não tem um poiso fixo. Dorme numa carrinha que adaptou para ser a sua casa. Define-se como um ser livre e sonhador, que gosta de expor as suas opiniões.